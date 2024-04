1 Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Biker in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall in Beffendorf ist am Sonntagabend ein 54-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.









Wie es im Polizeibericht heißt, war ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntag gegen 17.45 Uhr in Beffendorf auf der Bösinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Straße Oberer Brühl bog der Mann nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, 54-jährigen Motorradfahrer zusammen, der auf der Bösinger Straße aus Richtung Hochmössingen fuhr.