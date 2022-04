1 Die Jungen und Mädchen des Kinderheims bei einem Ausflug auf den Kniebis. Foto: Pilgrim Republik

Die Mädchen und Buben des Kinderheims "Pilgrim Republik" aus Mariupol sind jetzt in Grüntal untergebracht. Hinter den Kindern und seinen Betreuern liegen dramatische Wochen.















Freudenstadt-Grüntal - Vor Ort funktioniert die Zusammenarbeit von Stadt, Blasmusik-Kreisverband, Bürgertreff Grüntal, der evangelischen Kirche, engagierten Bürgern sowie dem Europäischen Theologischen Seminar Freudenstadt-Kniebis ganz hervorragend, teilen die Organisatoren mit. Als am 24. Februar der Krieg in der Ukraine ausbrach, habe die Leitung des Kinderheims in Mariupol nicht lange gezögert. Schon in der darauffolgenden Nacht hätten die Kinder und ihre Betreuer mit wenig Gepäck und nur den wichtigsten Dokumenten die umkämpfte Stadt verlassen.

Blasmusik-Verband hilft

Das Europäische Theologische Seminar auf dem Kniebis, das genau wie dieses Kinderheim vom Arbeitszweig "Weltmission" der internationalen Gemeindebewegung "Church of God" gefördert wird, setzte sich dafür ein, dass die Kinder im Nordschwarzwald Zuflucht finden konnten. Zunächst war geplant gewesen, die Kinder direkt im Seminar unterzubringen. Die Stadt Freudenstadt konnte jedoch schließlich das Haus des Blasmusik-Kreisverbands Freudenstadt in Grüntal vermitteln, das mit Schlafräumen, Duschen und einem großen Gemeinschaftsraum eine ideale Bleibe für die Gruppe darstelle. Bis die Kinder und ihre Betreuer endlich dort angekommen seien, seien einige Wochen ins Land gegangen. Zweimal seien sie an der Grenze wegen fehlender Dokumente abgewiesen worden und hätten die Ukraine nicht verlassen dürfen.

Während verschiedene Organisationen wie der Samariterdienst der Gemeinde Gottes Deutschland KdöR und "Serving Orphants Worldwide" an der Beschaffung der nötigen Dokumente arbeiteten, seien in Freudenstadt mit vereinten Kräften die Vorbereitungen für die Ankunft der Kinder getroffen worden. Zwischen dem Freudenstädter Rathaus, dem Grüntaler Ortsvorsteher Willi Armbruster, Bürgertreff-Vorsteher Rainer Harr, Pfarrer Daniel Braun, dem Vertreter des BMKV Freudenstadt e.V. Gottfried Weber, Anneke Reinecker, die vom Europäischen Theologischen Seminar als Koordinatorin des Projekts beauftragt wurde, und engagierten Grüntaler Bürgern liefen die Telefone heiß.

Dorfgemeinschaft packt an

Die Räume wurden gereinigt und ausgestattet, Lebensmittel gekauft. Kniebiser Bürger hatten jede Menge Handtücher und Spiele gesammelt. Auch Firmen beteiligten sich mit Sachspenden. Das Küchenteam der evangelischen Kirche in Grüntal traf Vorbereitungen für die Versorgung mit Essen in den ersten Tagen nach der Ankunft.

Am 2. April kurz vor Mitternacht war es dann endlich soweit: 26 Kinder – 21 Jungen und fünf Mädchen zwischen sieben und 18 Jahren – stiegen nach zweitägiger Reise in Grüntal aus. Mit dabei waren ihre Betreuern und einige Helfer aus der Ukraine und den USA, die die Gruppe auf ihrem Weg begleitet hatten. Tags zuvor hatten sie neun Stunden lang an der ukrainisch-polnischen Grenzen ausgeharrt, bevor sie das Land verlassen durften.

Zurück zur Routine

Nun seien sie dabei, die Erlebnisse zu verarbeiten und ihre neue Umgebung zu erkunden. Sie seien sehr dankbar für das herzliche Willkommen in Grüntal und wollten nun so schnell wie möglich zu ihrer Routine zurückfinden. Dazu gehören morgendlicher Fernunterricht, Pflichten im Haushalt sowie biblische Lektionen am Nachmittag. Im Schwarzwald nun werden wohl noch einige neue Aktivitäten hinzukommen.