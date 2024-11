Von Leipzig nach Lahr: So hat Bürgermeister Guido Schöneboom vor 35 Jahren den Mauerfall erlebt

1 Viele Erinnerungen: Guido Schöneboom hat einen „Leipziger Schrein“ in seinem Büro stehen. Foto: Boller

Der Mauerfall, der den endgültigen Zusammenbruch der DDR bedeutete, jährt sich am 9. November zum 35. Mal. Guido Schöneboom, Erster Bürgermeister der Stadt Lahr und gebürtiger Leipziger, hat die Wendezeit hautnah miterlebt. Unsere Redaktion hat mit ihm gesprochen.









Zu Beginn hat Guido Schöneboom die Ereignisse im Jahr 1989 nicht so richtig verarbeiten können. Er saß zuhause in Leipzig vor dem Fernseher, als das Politbüro-Mitglied Günter Schabowski die unverzügliche Reisefreiheit aller DDR-Bürger verkündete. „Mit dem Zettel stand er da und hat rumgestottert“, erinnert sich Schöneboom. Was das bedeutete, was Schabowski da ablas, begriffen damals wie Schöneboom auch viele DDR-Bürger erst nach und nach: Die innerdeutsche Grenze war plötzlich offen.