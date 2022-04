1 Bei Sonnenschein macht das Fahren gleich doppelt so viel Spaß. (Symbolfoto) Foto: © Giorgio Pulcini – stock.adobe.com

Sport und Natur gleichzeitig genießen, das geht beim Mountainbikefahren wunderbar. Distanz und Route sind je nach Lust, Laune und Fitnessstand variierbar. Wir haben eine kleine Liste mit Strecken in der Region um Horb erstellt.















Horb - Der Neckartal-Radweg ist weit über die Grenzen von Horb und Umgebung bekannt. Auch für das Mountainbike fahren bieten sich dementsprechend schöne Routen, die alleine oder in der Gruppe bewältigt werden können.

Route mit tollen Aussichtspunkten

Los geht es am Horber Bahnhof. Man steuert Empfingen an, wo man zunächst den bodenlosen See begutachten kann und nach knappen neun Kilometern am Tälesee ankommt – eine tolle Location um eine erste Pause einzulegen. Danach geht es in Richtung Albtrauf mit Blick auf den Hohenzollern und danach durch den schattigen Wald zum Kloster Kirchberg – welches immer einen Besuch wert ist. 25 Kilometer hat man dann bereits geschafft, nach weiteren 14 Kilometern kommt man wieder am Horber Bahnhof an.

Katzenbachtal-Runde

Wieder startet man am Bahnhof, dieses Mal allerdings in Mühlen. Bereits nach wenigen Metern lässt sich ein Blick auf den Neckar werfen. Auf der 48 Kilometern langen Rundstrecke durchfährt man das Seltenbachtal, Katzenbachtal und genießt unter anderem die Aussicht auf das Schloss Weitenburg. Ob man zunächst in Richtung Starzach oder Wolfenhausen fährt, ist jedem selbst überlassen.

Aufstieg zum Priorberg

Diese Route kann je nach Belieben am Horber oder Mühlener Bahnhof gestartet werden. Gleich zu Beginn folgt ein Aufstieg nach Ahldorf und Nordstetten. Man passiert die Glattalbrücke am Radweg zwischen Glatt und Hopfau und ist nach 28 Kilometern bei der Kapelle auf dem Priorberg. Zwei Kilometer später ist ein schöner Ausblick über Dettingen möglich, nach 41 Kilometern ist man am Ausgangspunkt angelangt.

Vom Heiligenfeld nach Nagold

Diese schöne und 30 Kilometer lange Tour beginnt auf dem Heiligenfeld. Markante Punkte innerhalb der ersten fünf Kilometer sind die Alpaka-Weide und der Talheimer Fischweiher. Bevor man nach 16 Kilometern bereits die Nagolder Altstadt erreicht, bietet sich ein Zwischenstopp am Bacherlebnispfad Iselshausen bei schönem Wetter auf jeden Fall an. Auch das kleine Eisenbach Freilichtmuseum kann begutachtet werden.

Von Ihlingen zu den Mammutbäumen

Startet man mitten in Ihlingen ist man in gut 30 Kilometern in Aistaig. Weitere sechs Kilometer später erreicht man die historischen Mammut-Bäume in Sulz-Sigmarswangen, die die Fahrtstrecke definitiv wert sind. Das nächste historische Highlight folgt nur gut einen Kilometer später, wenn man an der Ruine Albeck ankommt. Die Plätze bieten sich auch sehr gut für eine kleine Pause an, bevor es wieder nach Ihlingen geht. Die Gesamtstrecke beträgt circa 53 Kilometer.

Wasserturm, Kapelle und Burg

Der nächste Streckenvorschlag startet in Neckarhausen. Nach zwölf Kilometern mit einigen Anstiegen kommt man am Wasserturm in Oberiflingen an, anliegend ist das Sportgelände des SV Oberiflingen. Im weiteren Verlauf passiert man die Wendelinus-Kapelle auf dem Kaltenhof sowie die Wassertretanlage auf dem Glattalweg. Auch ein Abstecher ins Glatter Wasserschloss wäre möglich. Letztes Highlight nach 36 von 39 Kilometern ist dann die Burg Wehrstein Fischingen.

Mittelschwere 22 Kilometer

Eine kleine aber feine Route mit dem Startpunkt Horber Bahnhof präsentieren wir am Ende. Vorbei am Luziferturm kommt man über einfache Trails nach sieben Kilometern am herrlich gelegenen Isenburger Weiher an. Vier Kilometer vor dem Ende der 22 Kilometer langen Runde fährt man noch am alten Steinbruch vorbei.