Von leicht bis anspruchsvoll: Schwarzwaldverein Wittlensweiler stellt Programm für 2026 vor

Der Schwarzwaldverein Wittlensweiler informiert über sein Programm für 2026.
Der Schwarzwaldverein Wittlensweiler hat für 2026 laut Mitteilung wieder ein umfangreiches und interessantes Programm zusammengestellt. Dieses umfasst 18 längere Wanderungen an Sonn- und Feiertagen, beginnend am 11. Januar und endend Mitte November. Hinzu kommen von April bis Oktober einmal im Monat sieben leichte Wanderungen, jeweils an einem Dienstag. Während dienstags in der näheren Umgebung gewandert wird, finden die Wanderungen an Sonn- und Feiertagen weiter weg im nördlichen und mittleren Schwarzwald sowie in benachbarten Regionen statt.