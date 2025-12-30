Von leicht bis anspruchsvoll: Schwarzwaldverein Wittlensweiler stellt Programm für 2026 vor

Der Schwarzwaldverein Wittlensweiler hat für 2026 laut Mitteilung wieder ein umfangreiches und interessantes Programm zusammengestellt. Dieses umfasst 18 längere Wanderungen an Sonn- und Feiertagen, beginnend am 11. Januar und endend Mitte November. Hinzu kommen von April bis Oktober einmal im Monat sieben leichte Wanderungen, jeweils an einem Dienstag. Während dienstags in der näheren Umgebung gewandert wird, finden die Wanderungen an Sonn- und Feiertagen weiter weg im nördlichen und mittleren Schwarzwald sowie in benachbarten Regionen statt.

Neben diesen Wanderungen gibt es im August eine Buswanderfahrt zum Schauinsland, von wo aus nach Kirchzarten gewandert wird. Ende September und Anfang Oktober unternimmt der Verein außerdem einen fünftägigen Wanderaufenthalt im Hegau.

Bevor die Dienstagswanderungen im April beginnen, finden vierzehntägig dienstags von Januar bis April im Sportheim Wittlensweiler die Spielenachmittage des Vereins statt. Der erste Spielenachmittag ist am 13. Januar, der letzte am 7. April. Von 14.30 bis 17 Uhr können sich die Teilnehmer ihrer Spielfreude bei Karten- und Brettspielen hingeben. Der Sportverein bewirtet mit Getränken. Von der Ortsmitte aus wird um 14.15 Uhr eine Mitfahrgelegenheit hinauf zum Sportheim angeboten.

Radtouren beginnen im April

Ab dem 17. April finden allwöchentlich freitags die Radtouren des Vereins statt. Die Radler treffen sich an den ersten drei Freitagen im Monat um 15.30 Uhr, am letzten Freitag im Monat um 14.30 Uhr. Von Mai bis September bietet der Verein außerdem einmal im Monat an einem Sonntag eine längere, anspruchsvollere ganztägige Radtour an. Termine sind der 3. Mai, 21. Juni, 5. Juli, 9. August und der 20. September. Treffpunkt sowohl für die Wanderungen als auch für die Radtouren ist stets der Schulparkplatz in Wittlensweiler.

Auskunft gibt es unter der Telefonnummer 07441/828 20. Das Programm ist auch auf der Website des Bezirks Kniebis des Schwarzwaldvereins unter www.schwarzwaldverein-bezirk-kniebis.de veröffentlicht.