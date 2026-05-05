Von Landfrauen Gutach organisiert: Senioren erleben abwechslungsreiche Frühlingsfeier in der Festhalle

Beim Seniorennachmittag in der Gutacher Festhalle war von musikalischen Stücken, über Tanzeinlagen bis hin zu Radsport sehr viel geboten.

Einen kurzweiligen Nachmittag erlebten die Gutacher Senioren bei der Frühlingsfeier am Sonntag. Die Gemeinde und die Landfrauen hatten zu unterhaltsamen Stunden inklusive einer üppigen Kaffeetafel in die Festhalle eingeladen. Bürgermeister Siegfried Eckert hieß die zahlreichen Gäste willkommen und kündigte ein abwechslungsreiches Programm an mit Poesie, Musik und sportlichen Aufführungen.

Den Auftakt übernahm der Bürgermeister mit einem Frühlingsgedicht von Hoffmann von Fallersleben. Anschließend musizierten Nachwuchstalente der Musikschule Ortenau unter der Leitung von Kathrin Krichel. Mit fröhlichen Weisen wie der „Vogelhochzeit“ begeisterte das Blockflötentrio, bevor Amelie Wöhrle mit zwei Stücken an der Violine das Publikum bezauberte. Hinreißend interpretierte Anna Wöhrle den „Frühling“ von Antonio Vivaldi und ein Stück aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart.

Den inspirierenden schönen Künsten von Lyrik und Musik schloss sich im Kontrast dazu ein fulminanter Auftritt von drei Radsportlerinnen des örtlichen Vereins an. Zu fetzigen James Bond Melodien lieferte das Trio einen rasanten Ausschnitt ihres Könnens. Danach hieß es auch für das Publikum, sich zu bewegen. Unter der Leitung von Brigitte Heinzmann verbreiteten die Jüngsten vom TuS gute Laune mit ihrem gleichnamigen Tanz. Beim zweiten Durchgang animierte die Kleinkindgruppe die Senioren, sich zu erheben und mitzumachen – und vergnügt wurden Arme und Beine in Bewegung gesetzt.

Die Radsportler zeigten bei James Bond-Musik ihr Können

Nach einer kleinen Pause enthüllte Susanne Heinzmann, das „Heinzelmännle, dass das Gras wachsen hört“, allerhand Possen, die sich einige Dorfbewohner geleistet hatten. Unter anderem plauderte sie aus, dass der Bürgermeister sich im Nachbarort Hausach ein saftiges Knöllchen wegen falschen Parkens eingefangen hatte und auch seine versuchte Intervention beim dortigen Ordnungsamt ihn nicht vor dem Bezahlen bewahrte. Auch das kläglich gescheiterte Ausführen des Bollenhuts einer ortsbekannten Trachtenträgerin am Ostersonntag besang das Heinzelmännchen auf süffisante Art und Weise.

Abgerundet wurde die gelungene Veranstaltung mit einer Bildpräsentation des Bürgermeisters über das vergangene Jubiläumsjahr der Bollenhutgemeinde. Eckerts besonderer Dank galt dabei den Landfrauen: „Ohne euch wäre dieser Nachmittag nicht möglich.“ Die engagierte Ortsgruppe unter der Führung von Bettina Breithaupt organisierte die Frühlingsfeier, bewirtete die Gäste mit leckeren hausgemachten Kuchen und hatte die Festhalle frühlingshaft dekoriert.

Die Landfrauen Gutach

Die im Oktober 2011 gestorbene Ehrenvorsitzende Anna Wälde gründete am 10. März 1992 den Ortsverein Gutach. Mit 24 Gründungsmitgliedern wurde gestartet, zurzeit sind es 140 Mitglieder. Seit 2020 steht Bettina Breithaupt an der Spitze des Vereins. Die Gemeinschaft ist offen für alle Frauen, die auf dem Land leben und bietet Vorträge, Kurse und Exkursionen an.