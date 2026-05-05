Von Landfrauen Gutach organisiert: Senioren erleben abwechslungsreiche Frühlingsfeier in der Festhalle

Beim Seniorennachmittag in der Gutacher Festhalle war von musikalischen Stücken, über Tanzeinlagen bis hin zu Radsport sehr viel geboten.
Einen kurzweiligen Nachmittag erlebten die Gutacher Senioren bei der Frühlingsfeier am Sonntag. Die Gemeinde und die Landfrauen hatten zu unterhaltsamen Stunden inklusive einer üppigen Kaffeetafel in die Festhalle eingeladen. Bürgermeister Siegfried Eckert hieß die zahlreichen Gäste willkommen und kündigte ein abwechslungsreiches Programm an mit Poesie, Musik und sportlichen Aufführungen.