James Daynard (links) und Khristian Kowalski freuen sich darüber, dass sie das Metall-Gemälde vor dem Abriss des Gebäudes auf dem Lahrer Flugplatz retten konnten.

Rund 40 Jahre lang erinnerte ein altes Schild am Lahrer Flugplatz daran, dass dort das kanadische Militär stationiert war. Nun haben sich Ex-Soldaten, die damals in Lahr im Einsatz waren, zusammengetan, um das Gemälde „nach Hause zu bringen".









Wo einst ein Militärstützpunkt war und Soldaten patrouillierten, sind heute nur noch in die Jahre gekommene Gebäude zu sehen. Lediglich ein bemaltes Metallschild erinnerte am Lahrer Flugplatz noch vor einigen Wochen daran, dass dort vor langer Zeit das kanadische Militär stationiert war. Heute liegt das alte Metall-Gemälde sicher verpackt in einer Holzkiste – es soll nach rund 40 Jahren in Lahr, nach Kanada verschickt und in einem Museum ausgestellt werden.

„Das erfüllt mich mit Stolz“, freut sich James Daynard im Gespräch mit unserer Redaktion. Er selbst war damals ab 1981 in Lahr stationiert und ist nach dem Austritt aus der Armee hiergeblieben. Doch woher kommt dieses Stück Militärgeschichte? Daynard erinnert sich: „Ein Freund hat es damals im Jahr 1985 gemalt und am Gebäude B-67 angebracht.“ Es zeigt laut dem Kanadier das Wahrzeichen seines damaligen Trupps – der „Royal Canadian Horse Artillery“. Die altfranzösische Inschrift lautet „Honi soit qui mal y pense“ (zu Deutsch: „Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt“).

Das Gebäude soll abgerissen werden

1994 rückte der kanadische Stützpunkt vom Lahrer Flugplatz ab – in Vergessenheit sei das Gemälde jedoch nie geraten. „Kameraden unserer Einheit veranstalten Treffen, wir haben den Flugplatz regelmäßig besucht. Das Schild ist das letzte Stück, das uns an die Zeit erinnert“, erklärt Daynard.

Vor rund zwei Jahren sei er mit seinem Kameraden Khristian Kowalski auf die Idee gekommen, das Schild in einem kanadischen Museum auszustellen. Der Grund: „Das Gebäude steht auf der Abriss-Liste. Wir wollen nicht, dass das Wappen zerstört wird.“ Daynard habe deshalb viele Gespräche mit der Flughafen-Gesellschaft IGZ geführt.

Auch die Stadt Lahr habe der Ex-Soldat kontaktiert – mit Erfolg: Das Gemälde wurde Daynard zugesprochen. „Das Gebäude stand zum Abbruch. So kam es, dass Herrn Daynard das Wappen an das Museum geben konnte“, begründet der Lahrer Oberbürgermeister Markus Ibert auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Wappen habe hohen emotionalen Wert für die ehemals in Lahr stationierten Soldaten. „Das Stadtmuseum Lahr selektiert, ob und welche Originalexponate in die Lahrer Sammlung eingehen“, so Ibert weiter.

Das Schild liegt derzeit im Originalzustand versandfertig in einer Holzkiste: „Es sieht zwar sehr mitgenommen aus, es ist jedoch alles noch erkennbar. Wir wollen es so lassen, wie es ist“, so Daynard.

Transport wird mit Spenden finanziert

Für den Transport sei sein Freund Kowalski zuständig. Sobald die 105 Kilogramm schwere Lieferung im Museum ankommt, soll es direkt ausgestellt werden. Das Geld für die Versandkosten wurden durch eine Spendenaktion gesammelt. Das Ziel lag bei 1000 Euro – mittlerweile liegt der Betrag bei rund 1400 Euro. „Das restliche Geld wird dem Museum gespendet“.

Mit dem ursprünglichen Künstler habe Daynard ebenfalls Kontakt. Dieser sei nach seiner Zeit in Lahr wieder zurück nach Kanada gereist und freue sich, dass sein Gemälde im kanadischen Museum ausgestellt wird.

Info – Das Museum

Das Metall-Gemälde wird an das „Royal Canadian Artillery Museum“ in Shilo, Kanada, geschickt. Dort wird das Schild aus Lahr mit mehr als 65 000 Exponaten ausgestellt, darunter rund 170 Artilleriewaffen und Fahrzeuge. Auch historische Gewehre und Pistolen, die bis in das Jahr 1700 zurückgehen, werden dort zur Schau gestellt. Laut der Internetseite der Einrichtung, ist es das einzige Museum der Welt, das die Geschichte von rund 200 000 Soldaten erzählt, die für Kanada gedient haben. Weitere Informationen zum Museum im Internet unter www.rcamuseum.com.