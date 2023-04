1 Made in Lahr: Der Bloody Harry-Geschäftsführer Ralf Korn präsentiert das Verkaufsdisplay für den neuen, veganen Energy-Drink, das in der Lahrer Agip-Tankstelle steht. Foto: Kapitel-Stietzel

Der Lahrer Getränkehersteller Bloody Harry produziert und vertreibt seit fast drei Jahren Spirituosen und weitere alkoholische Produkte in der Region und darüber hinaus. Nun will die Firma mit einem veganen Energy-Drink ein größeres Publikum erreichen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Noch ist der Betriebssitz in der Lahrer Europastraße hauptsächlich ein Lagergebäude mit Geschäftsräumen, doch bereits der Name lässt größere Ambitionen erahnen: Bloody Harry Sales Europe. „Für Bloody Harry ist der nationale und internationale Markt interessant“, erklärt Geschäftsführer Ralf Korn an seinem Schreibtisch, auf dem die verschiedenen Produkte der Firma stehen. Eine Rum-Vodka-Spirituose mit 43 Prozent Alkohol und ein Dry Gin mit 42 Prozent Alkohol sind die hochprozentigen Schwergewichte der noch überschaubaren Produktpalette. Die Spirituose ist seit der Firmengründung im Jahr 2020 dabei, 2021 kam der Gin. Gerade der „Bloody Harry Premium Dry Gin“ hat sich international einen Namen gemacht und hat insgesamt 17 nationale und internationale Preise gewonnen: unter anderem Doppelgold bei den China Wine and Spirits Awards in Hong Kong.