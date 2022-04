3 Genug Joggingstrecken gibt es in und um Horb. (Symbolfoto) Foto: © Tierney – stock.adobe.com

Laufen ist ein Volkssport der Deutschen. Auch in und um Horb gibt es schöne Strecken mit ganz unterschiedlichem Profil um eine kleine oder auch größere Runde zu joggen. Wir stellen einige davon vor.















Horb - Inmitten der Corona-Pandemie hat das Laufen und Joggen gehen wieder einen richtigen Boom erlebt. Während Vereinssport phasenweise verboten und Sportanlagen geschlossen waren, konnte trotzdem problemlos gejoggt werden. Egal ob Pandemie oder nicht, wir zeigen einige der schönsten Strecken in und um Horb.

Start am Hallenbad

Eine mit zwei Kilometern relativ kurze und einfache Strecke gibt es mit dem Startpunkt Horber Hallenbad. Parallel zur Mühlener Straße geht es in Richtung Festplatz und von dort in die Florianstraße. Hinter dem DHBW-Campus geht es links und anschließend am Neckar entlang zum Startpunkt.

Rund um Nordstetten

Los geht es an der Wegkreuzung von Brunnen- und Schulstraße. Am Ende des Feldwegs geht es nach links, dann in Richtung der Scheunen und vorbei an den "Kreuzhöfen" zum Wasserturm. Nach gut 4,6 Kilometern ist man wieder am Ausgangspunkt angelangt.

Entspannt durch Bildechingen

Eine gut zu bewältigende und 5,5 Kilometer lange Strecke gibt es auch in und um Bildechingen. Startpunkt ist das Rathaus. Man verlässt den Ort in Richtung Mühlen, biegt gleich wieder rechts ab und läuft dann im Viereck entlang der Straße wieder zum Ausgangspunkt.

Von der Brücke zum Wasserschloss

Eine der Sehenswürdigkeiten schlecht hin in der Region ist von Horb ebenfalls schnell erreichbar. Startet man von der Christopherusbrücke ist man in etwas weniger als zehn Kilometern am Glatter Wasserschloss. Wahlweise kann über Dettingen oder Betra gelaufen werden. Der Kaffee und die Torte im Schloss schmecken nach getanem Lauf bestimmt super.

Rundweg über Mühlen

Für eine weitere schöne Strecke startet man wieder am Hallenbad. Über die Bahngleise geht es in Richtung Mühlen. Bei der Kreuzung der K 4769 geht man links und dann sofort rechts in den Wald. Es geht vorbei an der Kläranlage und auf die Neckartalbrücke. Anschließend kommt eine weitere Waldkreuzung, an der man wieder rechts abbiegt und den gleichen Weg zurück läuft. Auf den 10,5 Kilometern sind gut 600 Höhenmeter zurück zu legen.

Nordstetten-Empfingen und zurück

Die circa 13 Kilometer lange Strecke startet am Rathaus in Nordstetten. Am Brunnen läuft man in den Röhrenbrunnenweg und dann vorbei an der "Jedermann-Hütte". In Empfingen angelangt passiert man den Friedhof, läuft links ins Horber Gäßle und dann rechts in die Wiesenstetter Straße. Die Strecke führt einen dann am Sportplatz des SSV Dettensee vorbei. Weiter geht es in Richtung Wallfahrtskapelle Taberwasen, von wo man dann zum Nordstetter Sportplatz kommt und schon fast wieder am Ausgangspunkt ist.

Gute 35 Kilometer bis Rottenburg

Wer etwas geübter ist und Lust auf eine längere Tour hat, kann die Neckarstadt Rottenburg ansteuern. Los geht es am Aldi in Horb. Über Mühlen, Sulzau und Bieringen gelangt man nach sportlichen 35 Kilometern nach Rottenburg. Immer wieder läuft man entlang des Neckars und den sich dort befindlichen Radwegen.

Von der Neckarquelle bis nach Horb

Eine Route der besonderen Art, die nur für geübte Läufer in Frage kommen dürfte, wollen wir zum Ende präsentieren. Vom Startpunkt der Neckarquelle schafft man es in 70 Kilometern nach Horb. Unter anderem passiert man Deißlingen, Rottweil, Oberndorf und Sulz, bis man am Ziel angelangt ist. Natürlich kann die Distanz variiert werden. Bei einem Start in der Rottweiler Königsstraße läuft man gute 52 Kilometer bis nach Horb, vom Sulzer Marktplatz hingegen sind es "nur" 20 Kilometer und von Dettingen aus noch kurzweilige fünf Kilometer.

Tipps vom Experten

Ein paar Tipps gibt es noch von der "Läufer-Ikone" Ingo Schulze aus Nordstetten. "Man sollte zunächst immer da laufen wo man sich auch auskennt. Dann ist man auch für mögliche Unwetter oder ähnliches gewappnet. Außerdem sollte man eher langsam loslaufen und im besten Fall am Ende noch auslaufen."

Fragen zum Thema Laufen oder weitere Streckenvorschläge können bei Schulze angefragt werden. Er ist per Mail an ultralauf@ischulze.de erreichbar.