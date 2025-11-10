Von Krankenpflege zur Schulleitung: Kim Funke ist die neue Rektorin der Altdorfer Grundschule

Die Grundschule Altdorf hat eine neue Rektorin: Die 48-jährige Kim Funke tritt in die Nachfolge von Monika Winterhalder und wurde nun in ihr Amt eingeführt.
„Neben der täglichen Arbeit mit den Kolleginnen und Kindern reizt mich insbesondere der Aufbau der Ganztagsschule in Altdorf. Auch übernehme ich gerne Leitungsfunktionen und Organisationsaufgaben“, so Kim Funke zu ihrer Motivation, die Leitung der Altdorfer Schule zu übernehmen. Angetreten hat sie ihren Dienst bereits seit Beginn des neuen Schuljahres, nun wurde sie im Rahmen einer Einführungsfeier im Mehrzweckraum der Münchgrundhalle von Schulrätin Barbara Bundschuh offiziell ins Amt eingeführt.