Von Kokain bis Online-Betrug: Diese Bereiche bereiten der Offenburger Staatsanwaltschaft Sorgen

Sinkende Zahlen bei Körperverletzungen, dafür mehr Straftaten gegen Einsatzkräfte: Beim Jahresgespräch der Offenburger Staatsanwaltschaft werden verschiedene Entwicklungen deutlich.
Der Mord an einer Psychologin in Offenburg im Februar 2025 und an einer Seniorin in Kehl im August desselben Jahres schockierten die Bevölkerung – und beschäftigten die Staatsanwaltschaft Offenburg enorm. Abgesehen von den beiden aufsehenerregenden Fällen gab es jedoch auch viele andere Straftaten und interessante Entwicklungen. Diese stellte die Strafverfolgungsbehörde bei ihrem Jahrespressegespräch vor.