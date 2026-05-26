Von Kokain bis Online-Betrug: Diese Bereiche bereiten der Offenburger Staatsanwaltschaft Sorgen

Sinkende Zahlen bei Körperverletzungen, dafür mehr Straftaten gegen Einsatzkräfte: Beim Jahresgespräch der Offenburger Staatsanwaltschaft werden verschiedene Entwicklungen deutlich.

Der Mord an einer Psychologin in Offenburg im Februar 2025 und an einer Seniorin in Kehl im August desselben Jahres schockierten die Bevölkerung – und beschäftigten die Staatsanwaltschaft Offenburg enorm. Abgesehen von den beiden aufsehenerregenden Fällen gab es jedoch auch viele andere Straftaten und interessante Entwicklungen. Diese stellte die Strafverfolgungsbehörde bei ihrem Jahrespressegespräch vor.

Statistik: Zunächst vermeldet Generalstaatsanwältin Iris Janke einen Anstieg der jährlich Verfahren von 2024 (25.319) auf 2025 (26.029). Für das laufende Jahr rechne man sogar mit bis zu 30.000 Verfahren, bezogen auf den Schnitt des ersten Quartals. „Ein Grund könnten die vermehrten ausländerrechtlichen Straftaten sein, zu denen auch Betäubungsmittel-und Waffenverstöße zählen“, vermutet Janke.

Vorsätzliche und versuchte Tötungsdelikte: Die zwei Mordfälle in Kehl und Offenburg standen im vergangenen Jahr im traurigen Mittelpunkt. „Beide Verfahren sind inzwischen rechtskräftig abgeschlossen“, informiert Janke. Die Revision im Fall der getöteten Psychotherapeutin hat der Bundesgerichtshof jüngst abgewiesen.

23 Verfahren (2025) gegenüber elf (2024) – die Fälle bei Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. „Meistens handelt es sich Auseinandersetzungen untereinander bekannter Personen, bei denen Waffengewalt eingesetzt wird“, stellt die leitende Oberstaatsanwältin klar. Ein prominentes Beispiel war der Streit auf einem Parkplatz in Offenburg, bei dem einer der Angeklagte mit der Waffe auf seine Kontrahenten zielte und feuerte. Dieser wurde vom Landgericht Offenburg zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt.

Betäubungsmittelverfahren: „Hier haben wir eine interessante Entwicklung“, merkt Janke an. Denn die Zahlen zeigen einen Anstieg der Verfahren (2024: 1092, 2025: 1145), diese werden aber zum ersten Mal zwischen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz (562) und Verfahren nach dem Medizin-und Konsumcannabisgesetz (583) aufgeteilt.

Straftaten im Ausländerrecht: Die Zahlen springen in den vergangenen Jahren (2023: 5855, 2024: 6488, 2025: 6949) in die Höhe. Grund sei „der Grenzverkehr und verstärkte Kontrollen“, erklärt Janke. Für 2026 könnten es sogar bis zu 9000 Verfahren werden, prognostiziert die Oberstaatsanwältin.

Vorsätzliche Körperverletzungs-und Verkehrsdelikte: In Bezug auf Körperverletzungen gibt es gute Nachrichten, denn die Tendenz ist seit vergangenem Jahr rückläufig (2024:1811, 2025:1666). Die Fälle an häuslicher Gewalt bleiben jedoch auf einem ähnlich hohen Niveau, 80 Prozent der Geschädigten sind Frauen.

Knapp 4000 Verfahren weist die Statistik für Verkehrsdelikte im vergangenen Jahr auf. Überwiegend zählen darunter Pflichtversicherungsverstöße, Unfallfluchten und Alkoholfahrten. Auffällig: „Es fielen vermehrt Unfälle auf, die mit verbotener Handynutzung einhergehen“, so Janke.

Straftaten gegen Einsatzkräfte und sexuelle Selbstbestimmung: Bei Ersterem ist ein leichter Anstieg von 298 auf 317 Verfahren zu verzeichnen, dies sei laut Janke „eine unerfreuliche Entwicklung“.

Die Straftaten gegen die sexuelle Selbsbestimmung gehen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück (177 zu 268). Sehr präsent war aber das Sexualverbrechen, bei dem vergangenes Jahr eine junge Frau mehrere Tage in Offenburg von zwei Männern festgehalten und vergewaltigt wurde.

Verfahren in Bezug zu Kinderpornografie: Auch in diesem Bereich gibt es eine positive Entwicklung (2024: 250, 2025: 141). „Dies liegt daran, dass das Cybercrime-Zentrum in Karlsruhe landesweit zuständig ist“, fügt Janke hinzu.

Sicherungsverfahren: Die Arbeitslast in diesem Bereich sei besonders hoch, betont Janke. Die Zahl der Beschuldigten, die schuldunfähig sind, ist auf einem gleichbleibend hohen Niveau (2024: 15, 2025: 14). Bereits dieses Jahr wurden gegen sieben Beschuldigte Anträge gestellt. Dabei gehe es meistens um Fälle von Bedrohung, Brandstiftung und Stalking, verrät Janke.

Aktuelle Probleme: Die Einfuhr von Betäubungsmitteln wie Amphetamin und Kokain stellt die Staatsanwaltschaft vor Herausforderungen. Die Funde in 2025 gehörten zu den größten der vergangenen Jahre. Ein weiteres Problem, das bei 220 Delikten alleine 2025 zehn Millionen Euro Schaden verursacht hat, ist das sogenannte Cyber-Trading-Fraud (Geldanlagebetrug). „Dabei gaukeln Banden den Geschädigten vor, außergewöhnlich hohe Kapitalerträge zu gewinnen“, fasste Oberstaatsanwalt Kai Stoffregen zusammen. Die Dunkelziffer sei relativ hoch, es gebe jedoch vereinzelte Fahndungserfolge. Die Identifizierung der Täter sei sehr aufwendig, so Stoffregen.

Opferschutz

Im Zuge der neu geschaffenen Stellen verfügt die Staatsanwaltschaft Offenburg nun über eine Opferschutzbeauftragte. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin im Bezirk für Opfer von Straftaten und arbeitet mit relevanten Akteuren (Polizei, Weißer Ring) zusammen.