Märkte, Feste und Konzerte - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben einige Veranstaltungs-Highlights des langen Wochenendes zusammengetragen.

Mit dem Waldfest der Bürgervereinigung Unterschiltach auf der Wiese an der Schiltach beginnt der Sommer in Tennenbronn und dazu scheint endlich wieder die Sonne.

Ein voller Erfolg war das erste Serenaden-Konzert auf dem Oberndorfer Schuhmarktplatz mit dem Musikverein Aistaig, der den Freitagabend mit einer beschwingten Polka eröffnete.

Wem es am Pfingstsonntag nach einem traditionellem, zünftigen Beisammensein war, der war im Festzelt auf dem Fohrenbühler Schellenmarkt bestens aufgehoben.

Beim diesjährigen Bürgerempfang war Joey Kelly, Musiker und Extremsportler, in Bad Dürrheim zu Gast. Der Siedersaal im Haus des Bürgers war voll besetzt, man war gespannt was sich hinter dem Vortragstitel „No limits – wie erreichen wir unsere Ziele“ verbirgt.

Boxsport, AH-Fußballturnier, Fußballdart, Tanzvorführungen sowie einiges mehr – und das alles bei strahlendem Sonnenschein. Der SV Mundelfingen trumpft bei seinem Pfingstfest mit einigen Attraktionen auf.

Die erste Schwenninger Profi-Boxnacht war ein voller Erfolg: Rund 3000 Zuschauer sahen in der Helios Arena elf interessante Kämpfe. Die Hauptkämpfer um Ardian Krasniqi (Rottweil) und Kevin Kischenko (Schwenningen) begeisterten ihre Fans auf den gut gefüllten Rängen.

Die Eggäsli-Zunft und die Landfrauen Fützen luden gemeinsam zu einem Jubiläumsfest in den Blumberger Teilort ein. Zwei Tage gab es ein buntes Programm rund um das Landfrauenheim.

Lauer Sommerabend, gute Laune und ein tolles Konzert: Rund 2000 Besucher pilgerten am Samstag zum abendlichen Gartenschau-Konzert nach Balingen. Die Band "Südlich von Stuttgart" begeisterte die Zuschauer.

Das Volkstanzfestival 2023 hat auf der Gartenschau in Balingen stattgefunden. Es gibt ein neues Logo und einen neuen Namen – aber die alten Freunde sind geblieben.

Die Völkerverständigung funktioniert in Schömberg. Rund um die Moschee wuselte es über Pfingsten nur so. Dabei fanden vor allem die türkischen Spezialisten beim Fest der Kulturen reißenden Absatz.

Der Theatermacher Bernhard Hurm ist Samstag mit einer Abschiedsgala in Melchingen in den Ruhestand verabschiedet worden, bei der sein langjähriges Wirken am Theater Lindenhof gewürdigt wurde.

An die 70 Old- und Youngtimer von BMW lockten Autoliebhaber am Pfingstmontag auf den Balinger Marktplatz. Damit war die „Marktplatz Classic“ wie schon im Vorjahr ein voller Erfolg.

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Erzingen um die Vorsitzende Siegrid Müller hatte zum 56. Geischbergfest eingeladen – zahlreiche Besucher ließen sich das nicht entgehen.

An Pfingsten ist in Haiterbach traditionell einiges geboten: Zahlreiche Jahrgänger treffen sich in der Kuckucksstadt, und auch die Stadtkapelle ist bereits früh am Morgen auf den Beinen.

So bunt kann Tradition aussehen. Der Pfingstbutz war im Nagolder Teilort Emmingen wieder unterwegs. Seit mehr als 120 Jahren ist das Pfingstbutzbrauchtum in Emmingen aber auch in Pfrondorf überliefert.

Mehr Besucher, aber auch mehr Fahrzeuge als je zuvor finden den Weg zum Unimog-Treffen nach Schmieh. Auch ein Street Food Festival feiert dort seine Premiere. Und es gab allerlei Raritäten zu bestaunen.

Am Wochenende ist in Bad Herrenalb einiges geboten gewesen. Der Pfingstmarkt lockte viele Besucher an. Das schöne Wetter sorgte bei Gästen und Händlern für zusätzliche gute Stimmung.

Das hat es zuvor noch nie gegeben: Beim Lichterfest in Bad Liebenzell kamen 9000 Gäste. Die Kultband „80sAlive“ sorgte für beste Stimmung.

Wenn Dauernörgler Peter Gedöns aus Bonn-Poppelsdorf auf Wuchtbrumme Kathrin Vierthaler oder den Erklärbär trifft, dann sind die beiden SWR3-Moderatoren Sascha Zeus und Michael Wirbitzky nicht nur im Radio, sondern live auf der Bühne zu erleben. So geschehen in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn bei ihrer bereits für 2020 geplanten und in diesem Frühjahr gestarteten Tour.

Im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre Schwarzwald Musikfestival 2023“ brachte die Coverband „One Night with Abba“ 600 Besucher auf die Beine. Das Publikum genoss die fast dreistündige Show der siebenköpfigen Truppe in der Homag-Werkhalle in Schopfloch in vollen Zügen.

Der nördliche und der mittlere Schwarzwald haben in Sachen Kulinarik und Handwerkskunst viel zu bieten. Davon konnten sich am Pfingstsonntag einmal mehr die zahlreichen Besucher des Naturpark-Markts auf dem Marktplatz in Freudenstadt überzeugen.

Beim Kurkonzert im Biergarten der Gutacher Krone präsentierte die Trachtenkapelle ein buntes Repertoire mit Polka, Walzer, Märschen und Kulthits. Bei Wanderliedern konnte das Publikum, das aus einheimischen und Feriengästen bestand, mitsingen.

Die Schweighausener Vereine hatten über Pfingsten zum 12. Bergdorffest eingeladen. Die Ortsmitte mit dem Bergdorfhaus, der Grundschule, der Bergdorfhalle und einem großen Zelt auf dem Schulhof war eine einzige Festarena.

Der bundesweite Mühlentag wurde am Pfingstmontag auch in Ettenheim von aberhunderten Fußgängern und Radfahrern genutzt, um den hiesigen historischen Mühlenwanderweg erneut zu erkunden. Allerdings gibt es nur noch eine Mühle näher zu besichtigen.