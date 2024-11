Von Hundestaffel bis Bestatter: Dieses umfassende Angebot gibt es beim Haigerlocher Pflege-Infotag

1 Mit dem Infotag sollen insbesondere pflegende Angehörige und ältere Menschen angesprochen werden. Foto: stock.adobe.com/Kzenon

Der Verein Das Zahnrad, der in Haigerloch pflegende Angehörige unterstützt, organisiert am Sonntag, 24. November, in der Felsenstadt einen großen Infotag rund um das Thema Pflege. Mitbegründerin Friederike Eibach gibt vorab bereits einen Überblick.









Link kopiert



Was tun, wenn die Großmutter nach einem Schlaganfall gelähmt ist, oder ein Familienmitglied nach einem Arbeitsunfall dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen ist? Antworten darauf, was man in solchen Situationen tun kann, welche Möglichkeiten man als Betroffener hat und wo man Hilfe bekommt, gibt es kommende Woche in der Haigerlocher Witthauhalle: „Wir wollen aufzeigen, was für Möglichkeiten es in der Pflege gibt“, erklärt dazu Friederike Eibach, die zweite Vorsitzende und Mitgründerin des Haigerlocher Vereins Das Zahnrad, welcher den Pflege-Infotag am 24. November organisiert.