2 Auf dem Elefantenparkplatz startete der Kultursommer mit dem "Sun & Soda Festival". Foto: Stöhr

Festival: Oberndorfer Kultursommer startet mit dem "Sun & Soda Festival" und namhaften DJs

Partystimmung herrschte am Freitag zum Auftakt des Kultursommers auf dem Elefantenparkplatz gegenüber der Oberndorfer Neckarhalle. Beim "Sun & Soda Festival" war nicht nur für die Ohren, sondern auch fürs Auge einiges geboten.

Oberndorf. Die Besucher, die zuvor die "3-G-Hürde" (geimpft, getestet oder genesen) überwinden mussten, erwartete eine große Sommerparty mit riesiger Bühne, beeindruckender Lightshow, Special Effects und viel elektronischer Musik.

Das Altersspektrum des Publikums war klar definiert. Fast ausschließlich junge, gut gelaunte Menschen bevölkerten den Platz und freuten sich, endlich mal wieder rauszukommen und so richtig Party zu machen.

Für den passenden Sound sorgte unter anderem DJ Magnvm, der als erster die Bühne entern durfte, gefolgt von DJ Webster, der das Oberndorfer Publikum lautstark begrüßte. "Let’s get ready for Sun and Soda", forderte er die Gäste zu Beginn seines Sets dazu auf, sich fallen zu lassen und das Festival zu genießen. Der DJ kleidete auch so manchen Pop- und Rockklassiker von Nirvana oder Linkin Park in ein neues Elektro-Gewand.

Auch die Stimmung wurde im Laufe des Abends immer ausgelassener. "Es ist schön, mal wieder rauszukommen", sagte eine Besucherin und freute sich über diese neu geschaffene Möglichkeit. Die neue Corona-Verordnung machte es trotz aktuell wieder gestiegener Infektionszahlen möglich.

"Oberndorf – habt ihr Bock zu feiern?", schallte es vom DJ-Pult über den Platz. Headliner "Vol2Cat" wartete mit harten Elektro-Beats und Feuerfontainen auf und begeisterte unter anderem mit dem Hit "Blue" von Eiffel 65.

Immer mehr Leute zog es vor die Bühne. Genügend Platz zum Tanzen blieb dennoch auf dem großen Gelände. Im hinteren Teil war ein Festzelt und Bänke aufgebaut. Die Narrenzünfte aus Boll und Aistaig bewirteten.

Die DLRG-Ortsgruppe Dornhan-Sulz war im Einsatz und ist noch in den kommenden zwei Wochen für den Sanitätsdienst zuständig. Zum Abschluss stand ein Auftritt des Oberndorfers DJs Zenemy auf dem Programm. Er hat sich unter anderem durch regelmäßige Sets im Top 10 Balingen, Singen und Tübingen sowie im Berry’s in Konstanz einen Namen gemacht und daher eine große Fanbase.