Die Pfarrei St. Jakobus nimmt am 1. Januar ihren Dienst auf – mit vielen neuen Gesichtern. Schwierige Entscheidungen stehen perspektivisch bezüglich des Gebäudebestands an.
Die bisher fünf eigenständigen katholischen Kirchengemeinden Empfingen-Dießener Tal, Eyachtal-Haigerloch, Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen, Burladingen-Jungingen und St. Luzius Hechingen verschmelzen zum 1. Januar 2026 im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030 zur Großpfarrei St. Jakobus mit Hauptsitz in Hechingen . Die Leitungspersonen in der Verwaltung sowie im seelsorgerischen Bereich sind bereits seit 1. Oktober im Amt.