Von Holzbock bis Hyalomma: Diese Zeckenarten gibt es im Kreis Tübingen und in Süddeutschland

Im Kreis Tübingen ist der Holzbock am häufigsten, doch auch andere Zeckenarten kommen vor – eine davon kann für Hunde besonders gefährlich sein, eine andere zur Plage im Haus führen.

Zecke ist nicht gleich Zecke. Der Holzbock lauert auf der Spitze von Grashalmen auf seinen Wirt. Andere Zecken sind Jäger: Sie riechen und sehen ihre Opfer. Die einen Zecken übertragen Borreliose-Bakterien, andere die Hundemalaria. Deshalb kann es hilfreich sein, genau hinzuschauen, welche Zecke sich Hund, Mensch oder Pferd eingefangen haben.

Rebecca Vogt, Parasitologin an der Universität Hohenheim, erklärt, welche Zeckenarten hierzulande häufig oder selten vorkommen, woran man sie erkennt und welche Krankheiten sie übertragen können.

Der Gemeine Holzbock ist die Nummer 1

Der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist eindeutig der Platzhirsch, nicht nur im Kreis Tübingen, er kommt flächendeckend in ganz Deutschland vor. Er lebt vor allem am Übergang zwischen Wald und Wiesen, gerne in Böschungsbereichen. Man findet ihn aber auch im Wald, auf Waldlichtungen und in Parks. Mit einer Größe von 3 bis 4 Millimetern gehört der Holzbock zu den eher kleinen Zeckenarten.

Rebecca Vogt ist Parasitologin an der Uni Hohenheim und Expertin für Zecken – etwa für den Gemeinen Holzbock. Bei den Weibchen bedeckt das schwarze Schild, wie links zu sehen, nur etwa ein Drittel des Leibs. Foto: Universität Hohenheim, Fachgebiet Parasitologie

Er ist empfindlich gegen zu große Hitze, Kälte und Trockenheit. Ab einer Temperatur von 10 Grad aufwärts fühlt sich der Holzbock richtig wohl. Sein Aktivitätsmaximum hat er deshalb im Mai und Juni, dann wieder im September. Von seinem kühl-feuchten Nachtlager in Bodennähe klettert er in diesen Monaten am Morgen einen Grashalm hoch und wartet dort, ob ein geeigneter Wirt vorbeikommt, der ihn abstreift. Die Männchen sind komplett schwarz, weil der Schild den ganzen Körper bedeckt. Bei den Weibchen bedeckt der Schild nur etwa ein Drittel des Körpers, weshalb man das rot-bräunliche Abdomen sieht.

Der Holzbock kann das FSME-Virus auf Mensch und Tier übertragen. Allerdings sind nur Zecken in sogenannten Hotspots infiziert, und dort sind auch nur 0,5 bis 2 Prozent der Zecken Träger des Virus. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kann zu grippeähnlichen Symptomen und hohem Fieber führen, in einzelnen Fällen auch zu einer Hirnhautentzündung. Es gibt keine spezifischen Medikamente dagegen. Jedoch eine Impfung, die der Infektion wirksam vorbeugt.

Wesentlich häufiger als das FSME-Virus überträgt der Holzbock Borrelien. Rund 20 Prozent der Zecken tragen diese Bakterien im Darmtrakt – und geben die Bakterien während des Saugaktes an den Wirt weiter. Deshalb ist es wichtig, Zecken nach einem Stich so schnell wie möglich zu entfernen. Denn je länger die Zecke saugen kann, desto mehr Bakterien überträgt sie. Borreliose kann in der Regel mit Antibiotika gut behandelt werden.

Die Auwaldzecke überträgt die gefährliche Hundemalaria

Seltener als der Holzbock, aber auch hierzulande auf dem Vormarsch, ist die Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus). Sie ist mit 3 bis 5 Millimeter etwas größer als der Holzbock und an ihrem charakteristisch marmorierten Schild gut zu erkennen. Die Auwaldzecke ist eine einheimische Art, sie liebt feuchte Lebensräume und findet sich vor allem in der Nähe von Flüssen und in Auwäldern, etwa im Rheintal oder in den Feuchtgebieten im Schönbuch. Im Kreis Tübingen breitet sie sich entlang der Ammer aus. Die Auwaldzecke ist kälteunempfindlicher als der Holzbock und bereits im frühen Frühjahr (Februar bis Mai) aktiv. Die erste Vermehrungssaison endet gegen Mai. Ab August beginnt die zweite Aktivitätsphase.

Die Auwaldzecke ist hierzulande auf dem Vormarsch. Seit einigen Jahren besiedelt sie auch das Ammertal bei Tübingen. Foto: Universität Hohenheim, Fachgebiet Parasitologie

Die Auwaldzecke kann ebenfalls FSME übertragen. Vor allem aber überträgt sie Blutparasiten, sogenannte Babesien, an Wirtstiere. Diese Blutparasiten vermehren sich in roten Blutkörperchen und bringen sie zum Platzen. Die Folge: Blutarmut, Sauerstoffmangel, Organversagen. Besonders gefährlich sind die von der Auwaldzecke an Hunde übertragenen Babesia canis, die Hundemalaria verursachen. Symptome sind sehr hohes Fieber, Apathie, dunkler Urin, helle Schleimhäute. Unbehandelt kann die Hundemalaria zum Tod der infizierten Hunde führen. Darüber hinaus gibt es auch Babesien, die für Pferde und Rinder von Relevanz sein können Schafzecken können Q-Fieber übertragen.

Schafzecken können Q-Fieber übertragen

Die Schafzecke (Dermacentor marginatus) bevorzugt warme, trockene Lebensräume, etwa sonnige Waldränder und Trockenrasen. Schafzecken sind aber bislang in Baden-Württemberg seltener als die Auwaldzecke. Sie befallen, wie der Name nahelegt, insbesondere Schafe. Beim Stich können Rickettsien (Bakterien) übertragen werden, aber auch die Q-Fieber auslösenden Bakterien (Coxiella burnetii) werden von Schafzecken über den ausgeschiedenen Zeckenkot weiterverbreitet.

Die eingewanderte Jägerin Hyalomma riecht ihr Opfer

Zusätzlich zu den einheimischen Arten gibt es auch eingeschleppte Zeckenarten. Für die meisten Schlagzeilen sorgte zuletzt die Hyalomma-Zecke (Hyalomma marginatum). Wegen ihrer Größe von bis zu 6 Millimetern wird sie immer wieder auch als „Monster-Zecke“ betitelt. Erkennbar ist sie an den markant gestreiften hellgelb-braunen Beinen. Sie wird von Zugvögeln, meist noch im Nymphenstadium, nach Deutschland gebracht. Sie kommt aber in Deutschland nur ganz vereinzelt vor und „kann sich hier auch nicht dauerhaft ansiedeln“, sagt Vogt. „Hyalomma braucht wärmere Temperaturen.“ Den Winter in Deutschland überlebt diese Art nicht. Hyalomma ist einheimisch in warmen, trockenen Regionen Afrikas, aber auch in der Balkan-Region. Dort ist sie Überträger des Krim-Kongo-Fiebers.

Hyalomma ist eine Jäger-Zecke: Sie bewegt sich aktiv auf ihren potenziellen Wirt zu. Diesen erkennt sie mit Hilfe von Sinnesorganen: An den beiden vorderen Beinchen, die sie wie Richtantennen vor sich her schwingt, hat sie chemotaktile Rezeptoren. Mit diesen kann sie Atemluft (am hohen CO2-Gehalt) und Körperausdünstungen (etwa Milchsäure) wahrnehmen und damit ein lohnendes Ziel erkennen. Dann krabbelt Hyalomma erstaunlich behende: am liebsten in Richtung Pferd, Rind und Hund. Menschen, sagt Vogt, sind nicht gerade ein bevorzugtes Ziel: Sie haben „viel zu wenig Behaarung“ – zu groß ist die Gefahr, entdeckt und abgestreift zu werden. Sprich: Sind Ross und Reiter in der Nähe, wird die Hyalomma sich ziemlich sicher das Ross aussuchen.

Die Braune Hundezecke kann zur Plage im Haus werden

Während die Exotin Hyalomma hierzulande nur als Einzelexemplar zu finden ist, liegt der Fall bei der Braunen Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) anders. Zum Leidwesen von Tier- und Hausbesitzern. Auch diese Art ist eingeschleppt – aus dem Balkan oder aus der Mittelmeer-Region, etwa aus Frankreich oder Spanien. Wer mit seinem Hund dort Urlaub macht, sollte einen wirksamen Zeckenschutz verwenden oder den Hund vor der Rückfahrt gründlich absuchen. Denn die Braune Hundezecke (die ausschließlich an Hunde geht) legt ihre Eier nicht im Freien, sondern in Gebäuden ab. Bevorzugt in Ritzen und Spalten von Fußböden und Mauerwerk – oder in Hundehütten. Braune Hundezecken haben „sehr große Ei-Gelege und schnelle Vermehrungsphasen“, sagt Vogt. Wo sie sich mal eingenistet haben, können sie zur Plage werden. Dann helfen nur Schädlingsbekämpfungsmittel oder ein Kammerjäger – „und man muss dabei gründlich vorgehen“. Wenn nur ein paar überleben, blüht die Zeckenpopulation wieder auf. Wie die Auwaldzecke überträgt auch die Braune Hundezecke die Hundemalaria.