Von Holzbock bis Hyalomma: Diese Zeckenarten gibt es im Kreis Tübingen und in Süddeutschland

Im Kreis Tübingen ist der Holzbock am häufigsten, doch auch andere Zeckenarten kommen vor – eine davon kann für Hunde besonders gefährlich sein, eine andere zur Plage im Haus führen.
Zecke ist nicht gleich Zecke. Der Holzbock lauert auf der Spitze von Grashalmen auf seinen Wirt. Andere Zecken sind Jäger: Sie riechen und sehen ihre Opfer. Die einen Zecken übertragen Borreliose-Bakterien, andere die Hundemalaria. Deshalb kann es hilfreich sein, genau hinzuschauen, welche Zecke sich Hund, Mensch oder Pferd eingefangen haben.