Von Hochemmingen nach Südamerika: So hat Florian Rempp Paraguay erlebt

1 Florian Rempp aus Hochemmingen freut sich, seinem Gastvater aus Asunción in Paraguay Eduardo Lysak (rechts im Bild) den schönen Schwarzwald zu zeigen. Foto: Jörg-Dieter Klatt

Inzwischen hat der heimatliche Alltag Florian Rempp aus Hochemmingen wieder in Beschlag genommen. Für ein Jahr war der junge Mann für das Kinderwerk Lima in Asunción in Paraguay an der dortigen Gutenbergschule in das Schulleben eingebunden.









Den Start in dem fernen Land, das Eintauchen in Kultur und Lebensumstände hat der vorgeschaltete sechswöchige Aufenthalt bei einer Gastfamilie in der fremden Umgebung sehr erleichtert: „Das Leben bei Familie Lysak hat mir unheimlich viel gebracht“, so Florian Rempp.