Von Hobbyläufer bis Profi: Schutterns Klosterlauf geht in die achte Runde

Zum Klosterlauf wird auf Sonntag, 28. September, nach Schuttern eingeladen. Unter die Hobbyläufer und Profis mischt sich in diesem Jahr ein bekanntes sportliches Gesicht.

Der Klosterlauf in Schuttern ist für zahlreiche Laufbegeisterte zum festen Bestandteil im Kalender geworden. Am Sonntag, 28. September, gehen wieder Läufer an den Start, die sich intensiv auf das Großereignis in Schuttern vorbereitet haben. Wer sich viel vorgenommen hat, geht auf den Zehn-Kilometer-Rundkurs und läuft vier Mal die 2,5 Kilometer durch Schuttern. Wem die zehn Kilometer zu viel sind, halbiert für sich die Strecke und wählt den ganz entspannten Hobby-Lauf ohne Zeitmessung auf fünf Kilometern.

In diesem Jahr gibt sich beim Klosterlauf Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter die Ehre. Er wird den Tag aktiv begleiten, steht für Autogramme und Fotos zur Verfügung und geht selbst auf die zehn Kilometer lange Strecke.

Der TuS sorgt für für weitere Attraktionen: unter anderem Kinderschminken, an einem Stand der Verkehrswacht lässt sich mit der Alkoholbrille die Sicht bei einer bestimmten Promillezahl erkennen. Eine Körpermessung wird angeboten und ein Balance-Board darf ausprobiert werden.

Gut 80 Helfer des TuS sind beim Klosterlauf im Einsatz

Freuen dürfen sich die Zuschauer auf die langjährigen Streckensprecher Patrick Metzger und Sebastian Wendlinger, die den größten Teil der Läufer namentlich kennen. Ihnen gelingt es in jedem Jahr das Publikum mitzunehmen. Auch wird eine Team-Staffel der Feuerwehr Friesenheim an den Start gehen und zeigen, was es heißt, in voller Montur, Einsatz zu zeigen.

Das Organisationsteam im TuS hofft auf viele begeisterte Zuschauer und Teilnehmer. Die Vergangenheit hat gezeigt: der Klosterlauf in Schuttern ist ein gesellschaftliches Ereignis, das nicht nur Läufer, sondern auch Zaungäste mitnimmt und mit ihnen ein Fest feiern lässt.

Johannes Vetter wird sich am Sonntag am Klosterlauf beteiligen. Foto: Andreas Gora

Vorne mit dabei sind auch die Kinder. Sie eröffnen den Klosterlauf. Traditionell pünktlich um 15 Uhr startet der Zehn-Kilometer-Hauptlauf gemeinsam mit den Staffelläufern.

Vor zwei Jahren hat der TuS den Fünf-Kilometer-Hobbylauf eingeführt, der immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Hier steht die Freude und Leidenschaft und weniger der Wettkampf an erster Stelle. Der Klosterlauf soll in jedem Jahr ein Lauf für alle werden, so der Veranstalter. Jeder ist eingeladen, nach Schuttern zu kommen und gemeinsam mit Teil des großen Laufspektakels zu sein. Der TuS ist selbst mit gut 80 Helfern auf das Ereignis vorbereitet und freut sich auf das Fest.

Zeiten und Anmeldung

Der Klosterlauf am Sonntag, 28. September, startet um 12 Uhr. Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für den Bambini-Lauf (Jahrgang 2019 bis 2021) 650 Meter. Um 13.45 Uhr ist der Grundschullauf, 1300 Meter. Um 15 Uhr folgt der Haupt- und Staffellauf sowie der Hobbylauf ohne Zeitmessung. Online-Anmeldungen sind bis einschließlich Freitag, 26. September, 24 Uhr, möglich. Nachmeldung jeweils bis 30 Minuten vor dem Start. Anmeldungen unter www.klosterlauf-schuttern.de.