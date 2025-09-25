Von Hobbyläufer bis Profi: Schutterns Klosterlauf geht in die achte Runde

Zum Klosterlauf wird auf Sonntag, 28. September, nach Schuttern eingeladen. Unter die Hobbyläufer und Profis mischt sich in diesem Jahr ein bekanntes sportliches Gesicht.
Der Klosterlauf in Schuttern ist für zahlreiche Laufbegeisterte zum festen Bestandteil im Kalender geworden. Am Sonntag, 28. September, gehen wieder Läufer an den Start, die sich intensiv auf das Großereignis in Schuttern vorbereitet haben. Wer sich viel vorgenommen hat, geht auf den Zehn-Kilometer-Rundkurs und läuft vier Mal die 2,5 Kilometer durch Schuttern. Wem die zehn Kilometer zu viel sind, halbiert für sich die Strecke und wählt den ganz entspannten Hobby-Lauf ohne Zeitmessung auf fünf Kilometern.