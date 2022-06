4 Durch die Calwer Altstadt lässt es sich wunderbar bummeln. Foto: Fritsch

Calw - Endlich Urlaub. Wen es nicht in die Ferne zieht, der kann auch im Schwarzwald eine unvergessliche Zeit erleben. Zum Beispiel in Calw, wo es viel zu entdecken gibt. Wir geben einen Überblick über die "Must-Sees" in der Hesse-Stadt.

In die Geschichte eintauchen im Palais Vischer

Erbaut wurde das imposante Gebäude zwischn 1787 und 1791 von Bauherr Johann Martin Vischer. Er war Vorstand der Holländer Holz-Compagnie Calw, die das Schwarzwälder Holz bis nach Holland und England verkaufte. Dadurch wurde Vischer sehr reich und konnte für den Bau seines Anwesen den Stuttgarter Hofarchitekten Reinhard Ferdinand Heinrich Fischer engagieren. Heute beherbergt das prachtvolle Palais in Calw das Stadtmuseum. Darin wird die reiche Geschichte der Stadt – ehemals Wirtschaftszentrum von Württemberg – dokumentiert und wichtige Persönlichkeiten vorgestellt.

Adresse: Bischofstraße 48, 75365 Calw

Website: rathaus.calw.de/Palais-Vischer

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr, November bis März: geschlossen

Öffentliche Sonderführungen:

Museumsspaziergang durch das Handelshaus, Kosten: 2 Euro zuzüglich zum Museumseintritt

Eintrittspreise: Erwachsene: 2 Euro

Jugendliche (zwölf bis 18 Jahre) und Gruppen ab zehn Personen: 1,50 Euro Kinder bis zwölf Jahre: frei

Auf den Spuren der Mönche im Kloster Hirsau

Vor mehr als 1000 Jahren haben hier schon Mönche gebetet: im Benediktinerkloster Hirsau. Und noch heute beeindrucken die alten Ruinen. Im 11. Jahrhundert war Hirsau eines der Zentren Deutschlands – in geistiger und politischer Hinsicht. Später bauten Herzöge von Württemberg noch ein Jagdschloss daneben. Bei einer spannenden Klosterführung kann man Vieles über die damalige Zeit erfahren und im Klostermuseum nebenan kann man noch tiefer eintauchen in das Mönchsleben und die baulichen Wandlungen, die das Kloster durchlaufen hat. Im Sommer treten im Klosterhof immer wieder Musiker auf. Außerdem findet dort regelmäßig Open Air-Sommerkino statt.

Adresse: Klosterhof 1, 75365 Calw

Website: www.klosterhirsau.de oder rathaus.calw.de/Kloster-Hirsau

Öffentliche Führungen: Mitte Juni bis Oktober: jeden Samstag um 14:30 Uhr und jeden Sonn- und Feiertag um 11 Uhr. Die Führung dauert circa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist der Untere Torbogen in der Wildbader Straße. Eine Führung kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt vier Euro.

Anmelden kann man sich bei der Tourismusinformation Calw oder bei Reservix.

Öffnungszeiten des Klostermuseums: April bis Oktober von Dienstag bis Freitag 13 bis 16 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr

Eintrittspreise für das Klostermuseum: Erwachsene: 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre): 1,50 Euro

Calw im Dunkeln entdecken beim Nachtwächterrundgang

Im Dunkeln sieht alles noch einmal ganz anders aus. Ein echter Nachwächter erzählt bei der Tour durch die Winkel und Gassen Calws allerhand Spannendes und manch Schauerliches aus früheren Zeiten. Der zweistündige Nachtspaziergang beginnt beim Marktbrunnen. Gemütlich wird’s beim Umtrunk im ehemaligen Gefängnis, der Zelle im "Langen". Überdies erfährt man vieles über die Nachtwächter, die in Zeiten ohne Nachtbeleuchtung die Stadt sichern mussten.

Treffpunkt: Rathaus, Marktplatz

Website mit den Terminen: https://rathaus.calw.de/Nachtwaechterrundgang

Anmeldung und Tickets: Die Tickets können bei der Tourisinformation Calw oder bei Reservix für Neun Euro, ermäßigt vier Euro erworben werden.

Bummeln in der Altstadt

Zu jedem Urlaub gehört es, die durch eine schöne Altstadt zu bummeln. Calw bietet mit seiner schönen Stadtkirche und vielen kleinen Lädchen einiges zu entdecken. Im Sommer ein leckeres Eis in der Sonne genießen oder im Winter in einer der Gaststuben einen warmen Tee – das hat so manchem neue Kraft gegeben. Wer die Stadt lieber thematisch entdecken möchte, kann zum Beispiel den historischen Audio-Stadtrundgang machen. Bei jedem Schild kann ein QR-Code gescannt werden, der noch mehr über die Geschichte der Stadt verrät. Wer eher literarisch interessiert ist, kann sich auf die Spuren des weltberühmten Schriftstellers Hermann Hesse machen und sich Orte ansehen, die er in seinen Erzählungen beschrieben hat. Auch Kunstinteressierte kommen beim Stadtrundgang zu den Kunstdenkmälern nicht zu kurz. Außer den genannten gibt es noch einige weitere Rundgänge für jeden Geschmack zu entdecken.

Website: calw.de/natur/stadtrundgaenge

Urig essen im "KrabbaNescht"

Das "KrabbaNescht" ist ein legendäres schwäbisches Restaurant in Calw-Holzbronn. Auf circa 400 Quadratmetern bietet sich für Gäste eine Erlebnisgastronomie. Denn viele landwirtschaftliche Geräte und Kleinode zieren die ehemalige Scheune. Die Idee war, eine Wirtschaft wie ein Dorf aufzubauen. Deshalb steht in der Mitte der Scheune ein alter Birnbaum. Der Name "KrabbaNescht" hat aber nichts mit Krabben zu tun, sondern mit dem Rabennetz, das sich in der Krone des Baums befindet. Typische schwäbische Gerichte mit selbstgemachtem Most verwöhnen den Gaumen. Die selbstgebrannten Schnäpse nach dem Essen als "Absacker" gehören zu den besonderen Köstlichkeiten des "KrabbaNeschts".

Adresse: Bannstraße 7, 75365 Calw-Holzbronn

Website: krabba-nescht.de

Öffnungszeiten: Montags und Mittwochs bis Samstags von 17 bis 22.30 Uhr und Sonn- und Feiertags von 11 bis 22.30 Uhr

Auf Himmelsliegen die Aussicht genießen

Wenn man mal genug vom Wandern hat im schönen Nordschwarzwald, gilt es, die Füße hochzulegen und ein bisschen Sonne zu tanken. Optimal dafür sind die schönen Himmelsliegen. Zu finden sind sie, wenn man vom Marktplatz aus die Salzgasse bergauf geht, den Stadtgarten Calw durchquert und dann oberhalb der Schillerstraße nach einer freien Liege sucht. Dann heißt es: Augen zu, tief ein- und ausatmen und Ruhe genießen. Oder wachen Blickes die Aussicht genießen.

Geheimtipp Gerbereimuseum

Was macht eigentlich ein Gerber? Im Gerbereimuseum kann man mehr darüber erfahren. Seit dem 15. Jahrhundert war das Gerberhandwerk neben der Tuchmacherei ein sehr wichtiges Gewerbe in der Stadt Calw. Aber warum suchten sich die Gerber ausgerechnet Calw aus? Fürs Gerberhandwerk braucht man viel Wasser – da kam ihnen die Nagold gerade recht. Doch die Gerber waren nicht gerade beliebt, weil ihr Geschäft wohl keinen Wohlgeruch verbreitete. Interessiert? Schauen Sie selbst vorbei!

Adresse: Badstraße 7/1, 75365 Calw

Website:https://www.calw.de/attraktionen/gerbereimuseum-3b868055d5

Eintritt: Erwachsene: 2 Euro, Kinder 1 Euro

Öffnungszeiten: sonntags von 14 bis 17 Uhr

