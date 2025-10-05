Von Hip-Hop bis Didgeridoo: Spontaner Auftritt auf der Offenen Bühne in Altensteig

Von Beatles bis Didgeridoo: Vielfalt auf der Offenen Bühne in Altensteig Musik, Begegnung, Freiheit – die „Offene Bühne“ füllte den Stadtgarten mit Leben.
Sonne, Stimmen, Gitarrenklänge: Am Sonntagnachmittag wurde der Stadtgarten zum Treffpunkt für alle, die Lust auf Musik, Begegnung und Spontaneität hatten. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Internationalen Arbeitskreises Altensteig (Inka) statt – getragen, moderiert und musikalisch begleitet von France Barbot, David Bem und weiteren Engagierten.