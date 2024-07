Von Hinterzarten ins Fernsehen: Zwei Auszubildende des Parkhotel Adler bei Sat.1-Kochshow

1 Johann Lafer (links) mit Etienne David (Mitte) und Emily Fock (rechts) vom Parkhotel Adler beim Zubereiten von Gerichten. Foto: Seven.One/Willi Weber

In der SAT.1-Kochshow „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ fordert in jeder Folge ein anderer Starkoch mit seinem Team Spitzenkoch Frank Rosin heraus. Am Mittwoch musste er sich Johann Lafer, seinem Schweizer Kollegen Cornelius Speinle sowie zwei Auszubildenden aus dem Parkhotel Adler in Hinterzarten stellen.









Emily Fock und Etienne David absolvieren gerade das zweite Jahr ihrer Kochausbildung im Parkhotel Adler in Hinterzarten. „Wie im Märchen“, war es für die beiden, als sie angesprochen wurden, ob sie Lust hätten, bei einer TV-Kochshow mitzuwirken. Ohne groß zu überlegen, sagten sie zu und erlebten einen aufregenden Tag im Studio – Seite an Seite mit den beiden Spitzenköchen Johann Lafer und Cornelius Speinle. Die zubereiteten Speisen wurden in der Show von einer Publikums-Jury bewertet.