Von Hexen, Pest und Heiligen Historisches Buch über Epfendorf entsteht

Letztere hat er ganz genau unter die Lupe genommen und die älteste und gleichzeitig kleinste Glocke in der Anna-Kapelle auf 1879 datiert. Die großen Glocken seien in den Weltkriegen eingeschmolzen worden, lediglich kleine habe man behalten dürfen, erklärt er.

Jahrelange Arbeit

Aber auch in der Ahnenforschung kennt sich der 79-Jährige gut aus. So hat er etwa eine Sauter’sche Familienchronik geschrieben und damit ein lebhaftes Bild von der Familienentwicklung gezeichnet.

Ausgangspunkt seines aktuellen Werks war die Frage, wie alt die St.-Remigius-Kirche eigentlich ist. Bislang war man von einer Zeit um 1600 ausgegangen. Als Pirngruber mit seinem Bekannten Eugen Künkele einen Blick in den Kirchturm geworfen hat, war ihm jedoch schnell klar: Diese Kirche ist deutlich älter. Da waren etwa die Gothikfenster und ein verputzter Sturz, der darauf schließen lässt, dass die Westwand erst später hochgezogen wurde.

Zudem fielen ihm alte Fensterlädenverschlüsse und Deckenbalken auf, die er dendrochronologisch unter die Lupe nehmen ließ. Mit dieser Methode lässt sich das Alter von Holz recht genau bestimmen. Zudem hat Pirngruber den Turm vermessen und gezeichnet – echte Fleißarbeit. Das Ergebnis: Die Kirche mit Turm wurde wohl bereits im Jahr 1380 gebaut.

Mithilfe von Künkele, der Einsicht in alte Pfarrbücher hat, konnte Pirngruber feststellen, dass die erste Kirche in Epfendorf wohl am Ende des siebten Jahrhunderts entstanden sein muss. "Sie könnte auf dem heutigen Standort der Anna-Kapelle gestanden haben", mutmaßt der Heimatforscher. Er hat alle Typen der Kirche auf Basis seines Wissens in Zeichnungen rekonstruiert.

Um diese Zeit seien im Umfeld der Käppeleshalde Reihengräber für die im Ort gestorbenen Alamannen – deren Gräber hatte man 1910 gefunden – angelegt worden. Da liege es nah, dass auch die Urpfarrei in der Nähe errichte worden sei. Bis zu diesem Zeitpunkt habe man auch Grabbeigaben gefunden, danach nicht mehr, was dafür spreche, dass die Heiden etwa um diese Zeit zu Christen wurden.

Um das frühe neunte Jahrhundert herum wurde der alte Kirchplatz am Glockenturm dann eingeebnet und darauf die zweite Kirche gebaut. Falls Herzogin Hadwig damals Epfendorf aufgesucht haben sollte, dann hätte sie in dieser Kirche im Jahr 990 ihren ewigen Jahrestag für ihr Seelenheil festgelegt, meint Pirngruber.

994 wurde Epfendorf das erste Mal urkundlich erwähnt. Damals hatte Hadwig, Herzogin von Schwaben, Epfendorf an ihren Neffen, Bischof Gebhard II von Konstanz, verschenkt. "Schenkungen als Taten fürs Seelenheil gab es damals viele", weiß der Heimatforscher.

In Darstellungen erscheine Hadwig mal als die Gütige, ein anderes Mal an die Hochintelligente, die gern durchgriff, berichtet Pirngruber. Ihre Person wird ebenfalls in seinem Nachschlagewerk beleuchtet.

Glocke stürzt ab

Manch einer sagt, Hadwig habe sich auch zeitweise auf der Schenkenburg aufgehalten. Pirngruber hält das für unwahrscheinlich. "Epfendorf war ein Bauernnest, und Hadwig und ihr großer Stab residierten auf dem Hohentwiel. Es ist fraglich, ob sie überhaupt je in Epfendorf war."

1163 errichtete Abt Konrad von der Benediktinerabtei Petershausen (Konstanz) eine Kirche, die 1250 um einen schmalen Chorraum mit halbrunder Apsis erweitert wurde. 1380 wurde die Kirche aus dem Jahr 1163 abgebrochen, nachdem der Rohbau für die neue erstellt worden war. Damals wurden auch die Gotikfenster eingebaut. Zudem gibt es Hinweise auf Getreideboxen im Turm, wo man Vorräte für Kriegszeiten gehortet haben könnte.

1453 wurde die Glockenstube aufgebaut. 1750 erhöhte man das Kirchenschiff und barockisierte das Gebäude. Der nächste Umbau erfolgte 1865 mit einer Verlängerung des Kirchenschiffs. 1879 stürzte die große Glocke aus dem Jahr 1451 im Turm ab und wurde stark beschädigt. Von der Glockengießerei Hugger in Rottweil seien daraufhin drei neue gegossen worden, erzählt Pirngruber. Die kleinste Glocke sei ebendiese, die nun als älteste Glocke in der Anna-Kapelle zu finden sei. 1978 wurde dann das Kirchenschiff abgebrochen.

Hansjörg Pirngruber freut sich, dass er mit Eugen Künkele das Rätsel um die Kirche gelöst hat. Sein Nachschlagewerk enthält aber noch jede Menge weiterer spannender, historischer Aspekte: von den Alamannen über die Geschichte der Schenkenburg, die Sulzer Lehnsherren und die Herren vom Stain über die Herren von Zimmern bis zu den Bauernkriegen und der Pest.

Hexen und die Pest

1623 habe man etwa 650 Epfendorfer Einwohner gehabt. 102 seien an der Pest gestorben. Auch Hexenverfolgungen gab es. So wurden 20 Frauen als Hexen verurteilt und 18 davon auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Pirngruber schreibt zudem über die Kapellen, die Landesvermessung, die Eisenbahnlinie, Epfendorf während der Weltkriege, das Rathaus im Wandel der Zeit, die Schule, den Kindergarten, die Gasthäuser und ihre Historie sowie die Mühlen, den Gipsabbau und die Höfe.

Ein Blick ins Strafregister lohnte sich ebenfalls. So wurde ein Bürger 1865 bestraft, weil er seine mit Kot verunreinigte Hose im Bach wusch. Das nahegelegene Gasthaus hatte damals glücklicherweise bereits einen eigenen Brunnen als Quelle, lacht Pirngruber.

Die bisher erschienenen Werke des 79-Jährigen sind in der Pfarrei erhältlich. Sein aktuelles, rund 80 Seiten starkes Nachschlagewerk will er im Mai fertigstellen und im Rahmen eines Vortrags genauer vorstellen. Ein solches Buch lebe von Anekdoten, sagt er. Und wenn Pirngruber erzählt, dann wird es nie langweilig.