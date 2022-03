1 Voller Vorfreude, mit Gottvertrauen und einer Mission im Gepäck: Birgit und Olaf Berthold fliegen nach Uganda. Foto: Hölsch

In den kommenden Jahren möchten Olaf und Birgit Berthold die Ndejje University in Uganda tatkräftig in ihrem Dienst in der Bildung und im Umweltmanagement unterstützen und die nächste Generation Ugandas ausrüsten.















Bösingen-Herrenzimmern - Hilfe zur Selbsthilfe, so möchte das Ehepaar Olaf und Birgit Berthold aus Herrenzimmern den Menschen vor Ort in Uganda dienen. In der Kombination Umweltmanagement und Bildung liege ein enormes Potenzial, da könne man viel Gutes für die nächste Generation tun, sagt Olaf Berthold.

Der Mann der Waldpädagogik

Olaf Berthold, der langjährig in der Forstbehörde in Rottweil gearbeitet hat und in verschiedenen Rollen von der Forstrevierleitung bis zur Waldpädagogik viel Erfahrung sammeln konnte, reist am 12. April gemeinsam mit seiner Frau Birgit als Entwicklungshelfer nach Uganda.

Entsandt werden sie dazu von Coworkers Fachkräfte, bisher "Christliche Fachkräfte International" (www.coworkers.de), einem christlichen Entwicklungsdienst mit Sitz in Stuttgart, der sich die weltweite Entwicklungszusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben hat.

Zusammenarbeit mit lokalen Teams

Bei seiner Tätigkeit ist Olaf Berthold auf eine enge Zusammenarbeit mit dem lokalen Team angewiesen. An der christlichen Ndejje University, nördlich der Hauptstadt Kampala, wird er sich einbringen. An der Fakultät für Landwirtschaft und Umwelt.

Aufbau eines Studiengangs

Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen ist geplant, einen Studiengang im Bereich nachhaltiges Umweltmanagement in Großstädten aufzubauen. Auch die Begleitung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in diesem Feld zusammen mit Studierenden wird Teil von Olaf Bertholds Aufgabe sein.

Ärztin bringt Erfahrung mit

Die promovierte Ärztin Birgit Berthold wird an der medizinischen Fakultät, die sich noch im Aufbau befindet, mit ihrer Expertise sowie Erfahrung unterstützen und beraten.

Ehepaar Berthold freut sich bereits, Teil dieser Arbeit zu werden. Sie sind sehr gespannt auf die Zeit, die vor ihnen liegt. Auch wenn sie bereits viele Jahre Erfahrung in der beruflichen Bildung hinter sich haben, ist eine gewisse Aufregung trotzdem vorhanden. Sie vertrauen aber auf Gott, der diesen Weg mit ihnen geht.

Sehr große Vorfreude

Wenn sie ankommen, wird es erstmals wichtig sein, sich in die Kultur einzufinden. Sie freuen sich schon sehr darauf, Land und Leute besser kennenzulernen, so Olaf Berthold. Die Vorfreude ist ihm deutlich anzumerken.

Neben einem einwöchigen Vorbereitungsseminar von Coworkers in Süddeutschland werden Olaf und Birgit Berthold seit Anfang Februar in Sprachkursen sowie in Seminaren der AIZ, der "Akademie für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung" in Bonn-Röntgen, auf ihren Einsatz vorbereitet.

Bedingt durch die aktuelle Situation müssen viele Kurse online stattfinden. Trotzdem ist es eine wertvolle Zeit, in der sie sich auf den Dienst im Ausland einstellen können.

Vertrauen auf Gott

Seine Funktion als Berater, die Olaf Berthold für die nächsten drei bis maximal sechs Jahre ausfüllen wird, nimmt er auch deshalb so ernst, weil er dies als Aufgabe christlicher Nächstenliebe versteht. "Jesus Christus selbst gibt uns in der Bibel ein Beispiel davon, was es bedeutet, sich um seinen Nächsten zu kümmern und ihn auf seinem Lebensweg zu begleiten – und gerade die Schwächsten, die Armen, die heute am meisten unter Klimaproblemen leiden, waren ihm immer ein großes Anliegen. Nächstenliebe schließt den Glauben mit ein, hört aber dabei nicht auf, sondern hat spürbare, positive Auswirkungen in das Alltags-, Berufs- und Familienleben hinein. Gelebter Glaube eben, der keine tote Theorie oder Theologie ist, sondern eine lebensverändernde Kraft, die sich im Alltag entfaltet und bewährt und die neue Zukunftsperspektive und Hoffnung schenkt."

Coworkers: "Christliche Fachkräfte International"

Unter der Dachmarke Coworkers entsendet "Christliche Fachkräfte International" (www.coworkers.de) weltweit Fachkräfte, die einheimische evangelische Kirchen und christliche Organisationen in ihrem Dienst vor Ort unterstützen. Schwerpunkt ist die Förderung und Ausbildung lokaler Mitarbeiter. "Christliche Fachkräfte International" ist ein staatlich anerkannter Entwicklungsdienst mit Sitz in Stuttgart, der 1984 ins Leben gerufen wurde. Seine Mitarbeiter sind in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheitsdienst, handwerkliche und technische Ausbildung sowie Beratung und Bildung, tätig.

Spenden für die Arbeit von Ehepaar Berthold (Verwendungszweck "Berthold, Uganda") oder für die Arbeit von Coworkers Fachkräfte allgemein können an die Evangelische Bank, IBAN DE13 5206 0410 0000 4159 01, BIC GENODEF1EK1, gerichtet werden.