Das TSV-Vereinsheim in Göllsdorf hat neue Pächter

1 Vivien und Maria Karakike führen das "ViMa Zwillinge" im Vereinsheim des TSV Göllsdorf. Foto: Siegmeier

Im Göllsdorfer Vereinsheim gibt es neue Pächter: Maria und Vivian Karakike bieten griechisch-deutsche Küche an.















Rottweil-Göllsdorf - "Wir freuen uns sehr, dass wir wieder neue Pächter für unser Vereinsheim gefunden haben", sagt Holger Eisenack, Vorsitzender des TSV Göllsdorf.

Bedingt durch die Coronapandemie sei es schwierig gewesen, hier den Betrieb aufrecht zu erhalten, doch nun freue man sich auf das Wirken der Schwestern Maria und Vivien Karakike, die das Vereinsheim bei den Tennisplätzen übernommen und innerhalb von nur knapp sechs Wochen bereits zu einem wahren Schmuckstück mit Wohlfühlatmosphäre gestaltet und eingerichtet haben.

Traum vom eigenen Restaurant

Die beiden Griechinnen sind selbst in der Gastronomie aufgewachsen und kennen sich bestens aus. "Ein eigenes Restaurant zu haben, war immer mein Traum", schwärmt Vivien Karakike, die leidenschaftlich gern kocht, was man der Speisekarte auch ansieht, die allerlei kulinarische griechische Schmankerl zu bieten hat. Aber auch deutsche Gerichte gibt es, so dass die Gäste bei "ViMa Zwillinge" vom Griechischen Bauernsalat bis zum deutschen Wurstsalat und Spätzle wählen können.

"Vor allem für Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger, die von Göllsdorf ins Jungbrunnental unterwegs sind, bietet das Vereinsheim eine gute Einkehrmöglichkeit, aber natürlich auch für unsere Sportler", sagt Holger Eisenack.

Der TSV Göllsdorf zählt 800 Mitglieder in sieben Sparten. "Und unser Vereinsheim mit Geschäftsstelle und Schulungsraum war schon immer Dreh- und Angelpunkt für unsere Mitglieder", so der Vorsitzende.