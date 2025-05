Von den Dorf-Teams bis zur sportlichen Tour mit dem Bürgermeister: Mit einem bunten Programm aus verschiedenen Radtouren und Aktionen für alle Altersgruppen lädt die Stadt Ettenheim a wieder alle Jugendlichen und Erwachsenen ein, beim Stadtradeln vom 2. bis 21. Mai kräftig in die Pedale zu treten.

Team Ettenheimweiler geht heute auf Tour: Den Anfang beim Stadtradeln macht das Team Ettenheimweiler, das am heutigen Freitag, 2. Mai, unter der Leitung von Stabhalter Heinz Ketterer zur ersten Tour aufbricht. Eingeladen sind alle, die Spaß am Radfahren haben – ob auf dem E-Bike oder klassischen Fahrrad, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Vereinshaus Ettenheimweiler.

Seniorenrat macht Ganztages-Radtour: Am Montag, 5. Mai, lädt der Ettenheimer Seniorenrat zur traditionellen Ganztages-Radtour ein. Auf einer etwa 45 Kilometer langen, flachen Strecke geht es ab 9 Uhr von der Stadthalle Ettenheim aus auf Entdeckungstour ins Ried. Unterwegs laden kurze Stopps und eine ausgedehnte Mittagspause in Lahr dazu ein, die Landschaft zu genießen und nette Gespräche zu führen. Da die Teilnehmerzahl auf 35 begrenzt ist, ist eine rechtzeitige Anmeldung unter Telefon 07822/37 44 erforderlich.

Mountainbike-Touren und Techniktraining

Bürgermeister Bruno Metz bietet eine E-Mountainbike-Tour an: Für alle, die es sportlicher mögen, bietet Bürgermeister Bruno Metz am Dienstag, 6. Mai, eine E-Mountainbike-Tour an: Ab 18 Uhr führt er die Teilnehmenden vom Espenparkplatz aus auf eine sportlichen Runde mit herrlichen Panorama-Ausblicken rund ums Tal. Über den Dreispitz und das Herbolzheimer Höfle geht es hinauf zum Streitberg und entlang der nördlichen Talseite zurück. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07822/43 21 02 oder per E-Mail an heike.schillinger@ettenheim.de erwünscht.

MSC Münstertal gibt Techniktraining: Wer seine Fahrtechnik verbessern will, bekommt am Donnerstag, 8. Mai, die Chance dazu: Der MSC Münstertal lädt alle Mountainbike- und Trial-Fans zum Techniktraining ein – angeleitet von Trial-Weltmeister Dominik Oswald und Trainer Nils Mattmüller. Von 17 bis 19 Uhr können Anfänger und Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten auf dem Bike ausbauen, neue Tricks ausprobieren und sich wertvolle Tipps holen. Eigenes Mountainbike und Helm nicht vergessen! Die Anmeldung bitte per E-Mail an heike.schillinger@ettenheim.de oder unter Telefon 07822/43 21 02. Treffpunkt ist beim Vereinsheim in Münchweier.

Abenteuertour und gemütliche Tour

Tour für jugendliche Mountainbiker führt am Naturerlebnisweg entlang: Für jugendliche Mountainbiker ab zwölf Jahren startet am Samstag, 10. Mai, ab 14 Uhr am Bauhof Ettenheim eine spannende MTB-Tour unter der Leitung von Manuel Löffler auf dem Naturerlebnisweg. Entlang der Fischteiche im Filmersbach führt die Tour nach Ettenheimmünster und wieder zurück über Münchweier wieder nach Ettenheim. Die Jugendlichen erleben auf der Tour Natur, Sport und jede Menge Abenteuer auf zwei Rädern, heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07822 432 102 oder per E-Mail an heike.schillinger@ettenheim.de erwünscht.

„Wallburg radelt“ in angenehmen Tempo: Parallel dazu geht am Samstag, 10. Mai, das Team Wallburg mit „Wallburg radelt“ an den Start: Eine rund 47 Kilometer lange Tour für alle, die gerne in angenehmem Tempo unterwegs sind. Vom Sportplatz Wallburg geht es über das Weingut Weber und entlang der Alten Elz bis nach Weisweil – inklusive gemütlicher Einkehrpausen und jeder Menge schöner Ausblicke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Sportplatz Wallburg.