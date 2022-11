1 Ein weißer Transporter in Göttelfingen führt zu polizeilichen Ermittlungen. Foto: © Mediaparts – stock.adobe.com

Eutingen-Göttelfingen - Ihren Sohn beschreibt die erste Mutter, die sich an unsere Redaktion gewandt hat und anonym bleiben möchte, als starken, selbstbewussten Jungen. Doch seit dem 10. November ist der Achtjährige vorsichtiger, wenn er vor die Tür geht.

An diesem Tag sei ihr Sohn von einem Mann angesprochen worden, erzählt die Mutter. Als der Achtjährige auf dem Weg zu einem Freund war, habe der Mann gefragt: "Wo möchtest du denn so schnell hin?" Wenig später soll der Mann gesagt haben: "Hey, komm doch her, ich habe auch Süßigkeiten." Daraufhin sei der Junge weggerannt. Der Mann soll mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben.

So hat der Achtjährige den Vorfall seiner Mutter geschildert, die nun darauf aufmerksam machen möchte. Wie auch einige weitere Elternpaare in Göttelfingen ärgert sie sich darüber, dass die Meldung über einen Mann mit weißem Transporter, die auf Whats-App verbreitet wurde, im Artikel vom 14. November als "Gerücht" bezeichnet wurde. "Ich glaube meinem Kind", sagt die Mutter. Die Eltern hätten sich untereinander gewarnt und seien nun besonders vorsichtig, sagt die Mutter. "Viele bleiben jetzt an der Bushaltestelle stehen und warten, bis ihr Kind in den Bus eingestiegen ist."

Polizei hat noch keine neuen Erkenntnisse

Auch eine weitere Mutter, die ebenfalls anonym bleiben möchte, macht sich große Sorgen. Ihre beiden sieben Jahre alten Kinder seien gleich zwei Mal innerhalb weniger Tage angesprochen worden – einmal von einer Frau, wenig später von einem Mann. In beiden Fällen soll die Person nach dem Weg gefragt haben. "Beim ersten Mal habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", sagt die Mutter. Doch seit dem zweiten Vorfall ist die Familie verunsichert. Ihre Kinder würden nun nicht mehr alleine über die Straße gehen, erzählt die Mutter. Auch sie kann sich die Vorfälle nicht erklären. "Heutzutage hat jeder ein Handy. Warum sollte man um 7 Uhr morgens ein Kind nach dem Weg fragen?"

Die Vorfälle waren für die beiden Mütter Grund genug, andere Eltern darauf aufmerksam zu machen und die Polizei zu informieren. Aber auch die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt haben bislang keine neuen Erkenntnisse hervorgebracht, wie die Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim am Freitagnachmittag mitteilte.

Die Polizei gibt aber einige Verhaltenstipps für Eltern und Kinder, die sich Sorgen machen:

Verhaltenstipps für Kinder:

Gehe mit Freunden oder Klassenkameraden zusammen!

Benutze immer den gleichen Weg! Denn hier kennst du dich aus.

Sage laut und deutlich, wenn du etwas nicht willst. Auch Erwachsenen darfst du sagen "Lass mich in Ruhe!"

Trete auf keinen Fall zu nahe an ein Auto heran. Sage dem Fahrer: "Ich darf nicht mit Fremden sprechen, fragen Sie bitte einen Erwachsenen!"

Wenn du dich bedroht fühlst, darfst du laut schreien und zu anderen Personen laufen, um Hilfe zu holen.

Weglaufen ist nicht feige.

Im Notfall darfst du IMMER den Notruf wählen! Die Polizei hat die Nummer 110. Du kannst sie über ein Handy oder die Telefonzellen anrufen.

Wenn dir etwas ganz komisch vorkommt, zum Beispiel auf dem Schulweg, dann erzähle es deinen Eltern, deiner Lehrerin oder deinem Lehrer – am besten sofort!

Verhaltenstipps für Eltern: