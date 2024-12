Von Freiburg aus die Welt bereisen: Julia Eggerts und Joscha Hieraths Traum drohte früh zu platzen

1 Julia Eggert und Joscha Hierath sind mit ihrem Bulli durch Europa gereist – dabei hatten sie eigentlich ganz andere Pläne. Foto: Julia Eggert

Julia Eggert und Joscha Hierath sind Ende 2019 von Freiburg losgezogen, um die Welt zu bereisen. In Nepal kam ihnen die Corona-Pandemie in die Quere. Doch anstatt nach Freiburg zurückzukehren, sind sie stattdessen mit dem VW Bus durch Europa gereist.









„Wir wollten eigentlich gar nicht zurück, aber die Einheimischen haben uns dazu geraten“, blickt Julia Eggert auf ihren Stop in Nepal zurück. So sitzen sie am Anfang 2020 im Flieger zurück nach Deutschland. Es war der Beginn der Corona-Pandemie und niemand wusste, wohin sich das alles entwickeln werde.