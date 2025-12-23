Von Fanfaren bis zu Klezmer: So war es beim Konzert der Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach

Die Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach lud zum Konzert. Mit einem Mix aus Pop, traditioneller jüdischer Festmusik und beeindruckenden Soli begeisterten die Musiker.

Wie jedes Jahr am Samstag vor dem vierten Advent beschenkte die Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach ihre Besucher in der voll besetzten Brandenkopfhalle mit einem musikalischen Vorweihnachtsgruß: dem Jahreskonzert. Das Vorprogramm gestaltete diesmal das Jugendorchester Hausach-Fischerbach. Dirigent Raphael Janz hatte die jungen Musiker – ein Spieler aus Gutach, 20 aus Fischerbach und 18 aus Hausach – bestens vorbereitet.

Mit „Born to Run“ gelang ein schwungvoller Auftakt, gefolgt von „For Susanna“, einer gefühlvollen Liebesballade, in der Marius Wöhrle am Tenorhorn mit einem bravourösen Solo glänzte. Für humorvolle Ansagen sorgten wie gewohnt Luca Neumaier und Leni Breig. Während „I Say a Little Prayer“ für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte, bewies „Car Wash“, dass selbst Autowaschen mit der richtigen Musik Spaß machen kann. Erst nach einer Zugabe durften die jungen Musiker die Bühne verlassen.

Nach einer Pause, in der sich die Gäste beim Bewirtungsteam des Radsportvereins stärkten, nahm die Hauptkapelle Platz. Mit der „Jubilee Overture“ eröffnete sie den zweiten Teil festlich und kraftvoll. Blechbläserfanfaren und raffinierte Taktwechsel verliehen dem Werk eine besondere Note und verbreiteten vom ersten Takt an Feierlichkeit. Musikdirektor Thomas Michelfeit hatte zudem „Riverdance“ einstudiert. Die Akkordeonklänge von Sandra Keller gaben dem Stück eine besondere Stimmung. Die Mischung aus irischem Stepptanz und keltischer Musik ließ es in den Füßen der Zuhörer kribbeln.

Musik aus Osteuropa und Irland

Mit „Klezmer Classics“ entführten die Musiker in die Welt der traditionellen jüdischen Festmusik Osteuropas. Die Musiker verstanden es hier, verschiedene Stimmungen von Melancholie bis Ausgeglichenheit in fünf musikalischen Geschichten darzustellen. Die Soli von Niklas Summ (Trompete), Teresa Himmelsbach (Klarinette) und Sandra Keller (Akkordeon) machten das Stück zu einem besonderen Werk, bevor Sabrina Michelfeit an Englischhorn und Sopransaxophon glänzte. Ein sehr facettenreiches Stück mit besonderen Höhepunkten.

Freunde der Marschmusik kamen bei „Das Abzeichen“ auf ihre Kosten: Hier traf die Folklore des Balkans auf militärische Klänge – schwungvoll, kraftvoll und mitreißend. Den Abschluss bildete „Toto in Concert“, ein Medley aus Welthits der Popmusik, darunter die Stücke „Africa“ und „Rosanna“, das in diesem Blasmusikarrangement hervorragend umgesetzt wurde. Mit der Zugabe „Carol of the Shepherds“ verabschiedeten sich Musiker und das Fischerbacher Publikum stimmungsvoll in die Weihnachtszeit.

Jugendmusiker

Vor der Zugabe ergriff Edith Roth vom Vorstand der Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach das Wort und dankte sieben jungen Spielern, die erstmals nach ihrer langen Ausbildung beim Jahreskonzert mitwirkten: Emilia Schmid und Romy Ullmann (Altsaxophon), Fiona Sum, Caroline Schmid und Selina Schmid (Klarinette), Bernd Schwendenmann (Horn) sowie Mika Brüschke (Schlagwerk).