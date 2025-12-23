Von Fanfaren bis zu Klezmer: So war es beim Konzert der Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach

Die Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach lud zum Konzert. Mit einem Mix aus Pop, traditioneller jüdischer Festmusik und beeindruckenden Soli begeisterten die Musiker.
Wie jedes Jahr am Samstag vor dem vierten Advent beschenkte die Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach ihre Besucher in der voll besetzten Brandenkopfhalle mit einem musikalischen Vorweihnachtsgruß: dem Jahreskonzert. Das Vorprogramm gestaltete diesmal das Jugendorchester Hausach-Fischerbach. Dirigent Raphael Janz hatte die jungen Musiker – ein Spieler aus Gutach, 20 aus Fischerbach und 18 aus Hausach – bestens vorbereitet.