1 Die Bergung gestaltete sich schwierig Foto: Knupfer

Ein Lastwagen eines Abfallentsorgungsunternehmens ist im Ortsteil Schnellingen am Mittwochnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und in der aufgeweichten Wiese stecken geblieben. Die Polizei forderte die Feuerwehr an, um auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen. Unter der Einsatzleitung von Andreas Wöhrle war die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Um die auslaufenden Betriebsstoffe aufzufangen wurde ein spezielles Reinigungsmittel auf der Fahrbahn aufgebracht. Außerdem wurden im Landgraben zwei Ölsperren gesetzt.