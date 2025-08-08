Von Ex-Sanatorium bis Steinbruch: Das sind „Lost Places“ in der Ortenau

„Urban Exploring“ ist ein mitunter riskantes Hobby, das immer mehr Menschen in den Bann zieht. Auch im Ortenaukreis gibt es solche Orte. Die Redaktion hat einige davon aufgespürt.

Dabei gilt der Ortenaukreis nicht gerade als Mekka für sogenannte „Urban Explorer“. „Die Lost Places in der Ortenau sind etwas rar gesät“, sagt Jasmin Seidel, Autorin des Buches Lost Places Schwarzwald, im Gespräch mit der Redaktion. Einige Tipps konnte die gebürtige Waldkircherin dennoch geben. Herausgekommen ist eine kleine Zusammenstellung geschichtsträchtiger Orte, die alle viel zu erzählen haben. Dabei gilt: Nur anschauen – nicht betreten.

„Schloss Rothschild“, Nordrach: Das ehemalige Sanatorium ist ein imposantes Gebäude mit bewegter Geschichte: Um 1900 erbaut und zunächst als Lungenheilanstalt genutzt, wurde es in den Jahren 1942 bis 1945 von den Nationalsozialisten zum sogenannten „Lebensbornheim“ umfunktioniert – damit sollte „die Förderung reinrassigen Geburtenwachstums“ sichergestellt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss verschiedenen Zwecken: als Lazarett, Kinder- und später Pflegeheim. Seit 2021 gehört es der Firmengruppe Orbau aus Zell. Mithilfe von Investoren plant das Unternehmen, das Gebäude zu sanieren und darin 22 Wohnungen zu schaffen. Bis dahin passiert – wie so oft bei solchen Objekten – scheinbar wenig.

Alter Steinbruch „Schwend“: . In der Nähe von Kappelrodeck, im nördlichen Ortenaukreis, liegt der stillgelegte Steinbruch „Schwend“ der Firma Ossola. Dort wurde bis zur Aufgabe des Betriebs Granit abgebaut. Zeitweise beschäftigte Ossola dort bis zu 200 Arbeiter – und lieferte die begehrten Steine an Baustellen in ganz Deutschland. So wurden beispielsweise die Kölner Rheinbrücke oder das Ravenna-Viadukt im Höllental mit Waldulmer Granit gebaut.

Heute sind der Steinbruch und die zugehörigen Gebäude zu großen Teilen von außen gut einsehbar, jedoch eingezäunt und mit Verbotsschildern versehen – wegen Lebensgefahr.

Herberge zum Löwen: „Der Löwen“ auf der Passhöhe unterhalb des Schönbergs ist laut Eigenbeschreibung das älteste Gasthaus Deutschlands. Die erste urkundliche Erwähnung datiert auf das Jahr 1231. Allerdings: Es gibt mehrere Gasthäuser in Deutschland, die diesen Titel für sich beanspruchen. Zudem ist die Herberge seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb. Verlassen ist das Haus allerdings nicht, die oberen Stockwerke sind vermietet. Das Gasthaus wirkt mittlerweile etwas windschief, die Balken des historischen Fachwerkbaus scheinen sich durch Wind und Wetter etwas auseinandergebogen zu haben, dadurch vermittelt die alte Herberge aber einen besonders altehrwürdigen Charme – man kann sich gut die Szenerie vor einigen hundert Jahren vorstellen, als dort zur Geroldsecker Herrschaftszeit Postkutschen, Bauernwagen und Reiter Halt machten.

Hotel Alexanderschanze: Streng genommen liegt das Hotel oben am Kniebis etwa 30 Meter außerhalb der Kreisgrenze. Dennoch ist das Hotel einen Abstecher wert, zumal es an der Schwarzwald-Hochstraße liegt und der Westweg direkt vorbeiführt. Das Hotel ist seit vielen Jahren verlassen und verfällt. 2015 wurde es vom Land Baden-Württemberg gekauft, doch keine der vorgeschlagenen Nachnutzungsideen – etwa ein Aussichtsturm oder ein Wohnmobilstellplatz – wurde je verwirklicht. Zuletzt hieß es 2023 auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Frank Bonath, dass eine Wanderunterkunft geplant sei.

Rubinmühle, Gengenbach: Die alte Mälzerei direkt am Bahnhofsgelände wartet schon seit Jahren auf eine neue Nutzung. Während sich die Verwaltung bisher vergeblich um ein tragfähiges Konzept für die Mühle bemüht, ist das Areal trotz vieler Zäune und Verbotsschilder dem Vandalismus ausgeliefert, wie nicht nur Bilder im Netz belegen. Auch vor Ort beim Blick von außen zeigt sich: Zahlreiche Personen haben sich unerlaubt Zutritt verschafft.

Um Erlaubnis fragen

Autorin Jasmin Seidel erklärt, dass die meisten „Lost Places“ in Privatbesitz sind und das Betreten in der Regel verboten ist. Wer dennoch auf ein Gelände oder in ein Gebäude möchte, müsse unbedingt vorher um Erlaubnis fragen. Aber ist es nicht sehr unwahrscheinlich, eine Genehmigung der Verantwortlichen zu bekommen? „Nicht unbedingt“, sagt Seidel. Natürlich gebe es Eigentümer, die ein Betreten partout ablehnten, doch mit Freundlichkeit und Fingerspitzengefühl habe sie oft eine Genehmigung erhalten. Voraussetzung sei natürlich immer, sorgfältig und respektvoll mit dem Ort umzugehen. Genau daran mangele es zunehmend: Seidel berichtet von einer Zunahme mutwilliger Zerstörung. Immer öfter würden sich Menschen gewaltsam Zutritt verschaffen. Und sie berichtet von einem immer wiederkehrenden Phänomen: Zunehmend gehen „Lost Places“ in Flammen auf. Offenbar teilen manche Entdecker ihre Funde nur ungern – und setzen die verlassenen Orte kurzerhand selbst in Brand, vermutet Seidel. Fest steht für sie: Die wachsende Begeisterung für das „Urban Exploring“ macht es ihr mittlerweile schwer, ihrer Leidenschaft nachzugehen, zumindest in Deutschland.