Von Ex-Sanatorium bis Steinbruch: Das sind „Lost Places“ in der Ortenau

„Urban Exploring“ ist ein mitunter riskantes Hobby, das immer mehr Menschen in den Bann zieht. Auch im Ortenaukreis gibt es solche Orte. Die Redaktion hat einige davon aufgespürt.
Dabei gilt der Ortenaukreis nicht gerade als Mekka für sogenannte „Urban Explorer“. „Die Lost Places in der Ortenau sind etwas rar gesät“, sagt Jasmin Seidel, Autorin des Buches Lost Places Schwarzwald, im Gespräch mit der Redaktion. Einige Tipps konnte die gebürtige Waldkircherin dennoch geben. Herausgekommen ist eine kleine Zusammenstellung geschichtsträchtiger Orte, die alle viel zu erzählen haben. Dabei gilt: Nur anschauen – nicht betreten.