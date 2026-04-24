Von Ettenheim nach Vilkhovetska: Bruno Metz spendet in der Ukraine Trost und bringt Hilfe

Damit die Bürger der Partnergemeinde gegen Brände gewappnet sind, entsteht dort eine Feuerwache. Eine Ettenheimer Delegation der war bei der Grundsteinlegung dabei.
„Die Situation in der Ukraine ist für die Menschen nach wie vor eine riesengroße Herausforderung“, erklärt Bürgermeister Bruno Metz, der in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Gemeinderat Wolfgang Kratt und dem früheren Ratsmitglied Kristian Herdick in der ukrainischen Solidaritätspartnergemeinde Vilkhovetska war. Es war der zweite Besuch einer Ettenheimer Delegation nach 2024. Anlass war unter anderem die Grundsteinlegung für ein Feuerwehrhaus, das im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige Kommunalentwicklung“ durch Partnerschaftsprojekte vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert wird. Und das wird auch dringend benötigt: Wenn es in der Partnergemeinde brennt, rückt die Feuerwehr bisher nämlich aus einer 25 Kilometer entfernten Kreisstadt an, erklärt die Verwaltung in einer Mitteilung.