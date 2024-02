Von einem Steg in Langenargen: Frau rutscht aus und stürzt in den kalten Bodensee

1 Die unterkühlte 64 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Eine 64 Jahre alte Frau will am frühen Samstagmorgen von einem Steg in Langenargen auf die eisige Badeplattform eines Segelbootes steigen und fällt ins Wasser. Sie kann sich nicht aus eigener Kraft aus dem See retten. Einsatzkräfte rücken an.









Eine Frau ist auf einer gefrorenen Fläche eines Bootes ausgerutscht und in den etwa sechs Grad kalten Bodensee gestürzt. Die 64-Jährige wollte am frühen Samstagmorgen von einem Steg in Langenargen auf die eisige Badeplattform eines Segelbootes steigen und fiel dabei ins Wasser.