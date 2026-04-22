Von Ehrenamt bis Enkelkinder: Das machen die ehemaligen Bürgermeister aus dem Kinzigtal heute

Obwohl sie nicht mehr im Amt sind, haben die ehemaligen Bürgermeister aus dem Kinzigtal viel zu tun. Unsere Redaktion hat nachgefragt, womit sie sich nun ihre Zeit vertreiben.

Verwalten, Gemeinderatssitzungen leiten, Gäste empfangen, Präsenz zeigen – die Aufgaben eines Bürgermeisters sind vielfältig. Umso stiller wird es meist um diejenigen, die nicht mehr im Amt sind. Unserer Redaktion hat bei den ehemaligen Bürgermeistern der Kinzigtäler Gemeinden nachgefragt, was sie nach dem Ablegen des Amtes machen – und ob sie ihren alten Beruf manchmal vermissen.

Haslach: Im März vergangenen Jahres wurde Philipp Saar als Bürgermeister von Haslach abgewählt. Im Juli hatte er dann als Beigeordneter, also zweiter Stellvertreter der Oberbürgermeisterin von Rastatt kandidiert – erfolglos. Den Ortenauer Kreistag verließ Saar im Dezember und gab sein Amt als CDU-Fraktionschef dort auf. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte sich der Politiker nicht zu seinem Schaffen äußern.

Hausach: Bis 2017 war Manfred Wöhrle Rathauschef der „Stadt unter der Burg.“ Sein Übergang in den Ruhestand sei ihm problemlos gelungen. „Ich bin jetzt viel draußen mit meiner Frau, wir fahren Ski und Rennrad und besuchen oft die in Deutschland weit verstreuten Enkelkinder“, erzählt der 76-Jährige. Seine Gemeinde und die Region interessieren ihn noch sehr, „ich versuche mich einzubringen, soweit das noch gewünscht ist“, lacht Wöhrle. Sein Amt vermisse er dennoch nicht: „Die Zeiten sind aktuell sehr herausfordernd, in den sozialen Medien wird es oft persönlich. Ich beneide die Kollegen nicht darum.“

Hornberg: Seit er im Juli 2023 das Amt verlassen hat, führt Siegfried Scheffold ein ruhiges Leben im Ruhestand – Gartenarbeit, einkaufen auf dem Markt und Zeit mit seiner Frau sind Teil seines Alltags. „Ich betätige mich aber auch gern als Wanderführer im Schwarzwaldverein, besonders in Gegenden in denen ich mich gut auskenne, da bietet sich Hornberg durch meine Karriere perfekt an.“ Nach 22 Jahren im Amt vermisst Scheffold seine Tätigkeit nicht. „Es war eine gute Entscheidung aufzuhören, die Familie kam jahrelang zu kurz und jetzt habe ich endlich Zeit für sie.“

Gutach: In der Bollenhutgemeinde ist der letzte Amtswechsel im Rathaus schon eine Weile her – 2003 ist Volker Sahr als Bürgermeister ausgeschieden. Seitdem kümmert er sich vor allem um die Familie, fährt die drei Enkelkinder zur Schule und zum Sport und geht mit dem Hund raus. „Ich habe mich ansonsten 50 Jahre lang ehrenamtlich in mehreren Vereinen engagiert, aber 2025 mein letztes Amt abgelegt“, erklärt Sahr. Er sei gern Bürgermeister gewesen, nach vielen Jahren im Ruhestand vermisse er sein Amt aber nicht mehr.

Wolfach: Gottfried Moser genießt seit zehn Jahren seine Freizeit ohne Bürgermeisteramt und Termine, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Für ihn bleibe jetzt mehr Zeit für sein großes Hobby Motorradfahren. Gemeinsam mit Freunden ist er auf Touren in der ganzen Welt unterwegs. Einer beruflichen Tätigkeit geht Moser aber dennoch weiterhin nach: „ich habe einen Nebenjob als Berater in Gengenbach, das ist sehr spannend. Der Arbeitsaufwand hält sich aber in Grenzen.“ In der Zeitung liest er hin und wieder von politischen Themen, die er selbst noch gern angehen würde. „Gleichzeitig weiß ich, was das für ein Stress ist und bin froh, dass ich ihn nicht mehr habe.“

Oberwolfach: Nach seinem Amtsabtritt in der Kinzigtäler Gemeinde war für Matthias Bauernfeind noch nicht Schluss mit der Karriere als Politiker. Seit einem halben Jahr ist er Oberbürgermeister der Stadt Bühl. „Das ist natürlich eine große Veränderung, auf einmal sind es 15 Kindergärten statt einem und 110 Millionen Euro Haushaltsvolumen“, erzählt Bauernfeind. Als OB gehe er nun nicht mehr zu jeder Vereinsmitgliederversammlung, dafür habe er andere Verpflichtungen dazu erhalten. „Ich vermisse meine Kollegen in Oberwolfach, aber ich habe mir auch bewusst ausgesucht, diesen Weg zu gehen.“

Mühlenbach: Den Ruhestand nach seinem Amt als Bürgermeister verbringt Karl Burger vor allem in seinem Ehrenamt. Im Aufsichtsrat der Lebenshilfe leitet er Sitzungen und bespricht Investitionen. „Das ist eine sehr schöne Aufgabe, in der ich meine Berufserfahrung einbringen kann“, erzählt der 73-Jährige. Sein Amt im Rathaus fehle ihm nicht. „Die Streitkultur hat sich verändert, es ist alles nicht einfacher geworden.“

Fischerbach: In seinem letzten Amtsjahr machte Armin Schwarz beim Landratsamt eine Qualifizierung als rechtlicher Betreuer für Menschen mit Behinderungen. Die nutzt er jetzt in seinem Ehrenamt als Vorstandsvorsitzender von vier Angehörigenbeiräten in ganz Baden-Württemberg. Auch sonst ist Schwarz seit seinem Austritt 2016 vielbeschäftigt – er gründete eine Firma für Immobilien und betreut drei Cego-Clubs als Administrator. „Ich bin eher im Unruhestand“, scherzt der ehemalige Rathauschef im Gespräch. „Wenn man einmal so ein Amt hatte, braucht man immer etwas zu tun.“

Armin Schwarz interessiert sich auch nach dem Ende seiner Amtszeit dafür, wie es mit Fischerbach weitergeht. Foto: privat

Hofstetten: Von der Exekutive in die Judikative gewechselt ist Henry Heller nach seinem Austritt 2018. Als Schöffe am Landgericht begleitet er Fälle in der großen Strafkammer. „Für mich ist das Staatsbürgerpflicht und ein sehr interessanter Job“, erklärt er. „Nach 24 Jahren als Bürgermeister wollte ich gern weiter aktiv sein und etwas sinnvolles tun, dass den Menschen zugute kommt.“ Seine Zeit im Amt wünscht er sich nicht zurück, die politische Lage habe sich sehr verändert und der Druck auf die Verwaltung sei gestiegen, so Heller. Nebenbei hat der ehemalige Bürgermeister noch einen Verein gegründet, engagiert sich ehrenamtlich und schaut sich die Spiele des SC Freiburg an. „Aber ich bin natürlich auch Fan des SC Hofstetten, es ist immer schön auf dem Sportplatz Fußballer, Freunde und Bekannte zu treffen.“

Henry Heller bekleidet mehrere Ehrenämter und verfolgt ansonsten den SC Freiburg sowie den SC Hofstetten. Foto: privat

Steinach: Erst wenige Monate sind vergangen, seit Nicolai Bischler das Steinacher Rathaus verlassen hat. Jetzt ist er nach eigenen Angaben dabei, das katholische Bildungswerk in Steinach wiederzubeleben. „Wir planen viele Veranstaltungen wie Lesungen und Kabarett“. Außerdem möchte Bischler im Juni mit seiner Frau einen Teil des Jakobswegs pilgern. „Den Job vermisse ich nicht, aber wenn ich an unserem Rathaus vorbeilaufe kommen schon positive Gefühle auf – der Umgang mit den Menschen war einfach toll.“

Die nächste Wahl

Am kommenden Sonntag steht im Kinzigtal die nächste Bürgermeisterwahl an. Der Hofstettener Amtsinhaber Martin Aßmuth hat keinen Gegenkandidaten.