Von Ehrenamt bis Enkelkinder: Das machen die ehemaligen Bürgermeister aus dem Kinzigtal heute

Obwohl sie nicht mehr im Amt sind, haben die ehemaligen Bürgermeister aus dem Kinzigtal viel zu tun. Unsere Redaktion hat nachgefragt, womit sie sich nun ihre Zeit vertreiben.
Verwalten, Gemeinderatssitzungen leiten, Gäste empfangen, Präsenz zeigen – die Aufgaben eines Bürgermeisters sind vielfältig. Umso stiller wird es meist um diejenigen, die nicht mehr im Amt sind. Unserer Redaktion hat bei den ehemaligen Bürgermeistern der Kinzigtäler Gemeinden nachgefragt, was sie nach dem Ablegen des Amtes machen – und ob sie ihren alten Beruf manchmal vermissen.