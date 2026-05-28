Von Efringen-Kirchen nach Märkt: Landwirtschaftlicher Verkehr darf auf dem „Promillesträßchen“ noch rollen

Das Promillesträßchen zwischen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein-Märkt ist vom Durchgangsverkehr rege genutzt worden. Nun ist es damit vorbei.
Das „Promillesträßchen“ zwischen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein Märkt wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zu diesem Ergebnis kam die Verkehrsschau im Januar. Die Gemeinderäte Efringen-Kirchens haben sich über diese Ankündigung von Ordnungsamtsleiter Nicolas Scherer empört, als er Punkt 20 der jüngsten Verkehrsschauen in der Mai-Sitzung vorstellte.