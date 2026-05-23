Von Drohnen bis KI: Wie Polizei, Feuerwehr und Leitstellen in Rottweil digitaler werden

Künstliche Intelligenz hält Einzug bei Sicherheitsbehörden. Wir haben nachgefragt, wie Polizei, Feuerwehr und Leitstellen die neuen Technologien nutzen.
Während Künstliche Intelligenz und moderne Technologien in vielen Bereichen des Alltags angekommen sind, gewinnen sie auch bei Polizei, Feuerwehr und Leitstellen zunehmend an Bedeutung. Einige Behörden nutzen bereits konkrete KI-Anwendungen, andere Entwicklungen stehen noch am Anfang. Das zeigt eine Umfrage bei Einsatzkräften und Behörden in der Region.