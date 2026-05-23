Von Drohnen bis KI: Wie Polizei, Feuerwehr und Leitstellen in Rottweil digitaler werden

Künstliche Intelligenz hält Einzug bei Sicherheitsbehörden. Wir haben nachgefragt, wie Polizei, Feuerwehr und Leitstellen die neuen Technologien nutzen.

Während Künstliche Intelligenz und moderne Technologien in vielen Bereichen des Alltags angekommen sind, gewinnen sie auch bei Polizei, Feuerwehr und Leitstellen zunehmend an Bedeutung. Einige Behörden nutzen bereits konkrete KI-Anwendungen, andere Entwicklungen stehen noch am Anfang. Das zeigt eine Umfrage bei Einsatzkräften und Behörden in der Region.

„Derzeit wird bei der Feuerwehr Rottweil keine KI im Einsatzdienst verwendet und es ist auch in naher Zukunft nicht geplant“, teilt Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt Rottweil, mit. Dennoch sei die Feuerwehr im Bereich Digitalisierung gut aufgestellt. So kämen etwa Tablets mit digitalen Einsatzplänen zum Einsatz.

Auch eigene Drohnen nutze die Feuerwehr derzeit noch nicht. Diese würden bislang vom Landkreis oder der Bergwacht betrieben und könnten bei Bedarf über die Integrierte Leitstelle angefordert werden.

Verhinderung von Taten

Deutlich weiter ist die Polizei Baden-Württemberg beim Einsatz Künstlicher Intelligenz. Wie Fabian Herkommer vom Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, kommen KI-gestützte Anwendungen bereits in mehreren Bereichen zum Einsatz. Ein bekanntes Beispiel ist der sogenannte „Intelligente Videoschutz“ in Mannheim.

Als „Intelligenter Videoschutz“ werde laut Polizei „der Einsatz von KI zur automatisierten Analyse von Videodaten zur Abwehr von Gefahren und Verhinderung von Straftaten im öffentlichen Raum“ bezeichnet.

Die Technologie arbeite laut Polizei nicht mit der Identifizierung einzelner Personen, sondern erfasse lediglich Bewegungsabläufe anhand eines digitalen Skelettmodells. Grundlage ist eine spezielle Regelung im Polizeigesetz Baden-Württemberg.

Deepfakes erkennen

Darüber hinaus setze die Polizei KI unter anderem bei der Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornografie ein. Ermittler müssten zunehmend große Mengen digitaler Bild- und Videodateien auswerten. KI-gestützte Systeme könnten dabei helfen, relevante Inhalte schneller zu erkennen und sogenannte Deepfakes aufzudecken. Ziel sei es, sexuellen Missbrauch möglichst früh zu erkennen und Straftaten beweissicher zu verfolgen.

Auch interne Abläufe werden bereits durch KI unterstützt. So steht der Polizei mit „F13“ ein KI-Assistent zur Textverarbeitung zur Verfügung, während „DOKIQ“ bei der Überprüfung der Echtheit von Dokumenten hilft. Für die Öffentlichkeitsarbeit werden zudem mit der Anwendung „Midjourney“ KI-generierte Bilder erstellt.

Bei der direkten Einsatzbewältigung setzt die Polizei KI derzeit allerdings noch nicht ein. Fabian Herkommer betont jedoch, dass künftig Anwendungen zur Lageanalyse oder Entscheidungsunterstützung denkbar seien. Zudem arbeite die Polizei derzeit an technischen Grundlagen wie sicheren Plattformen sowie ausreichenden Rechen- und Speicherkapazitäten.

Präventionsarbeit

Auch im Bereich Prävention könnte KI künftig eine größere Rolle spielen. So könnten Datenanalysen helfen, die Wirksamkeit von Präventionsprogrammen besser zu bewerten und neue Strategien zu entwickeln. Gleichzeitig warnt die Polizei vor neuen Gefahren durch KI-generierte Inhalte, digitale Betrugsformen und Manipulationen im Internet.

Technologische Entwicklungen abseits von KI beschäftigen die Polizei ebenfalls. Drohnen gehören bereits zum Einsatzalltag. Außerdem verfügen die Spezialkräfte Baden-Württembergs seit 2023 über einen Roboter-Hund, der in gefährlichen Einsatzlagen eingesetzt werden kann.

KI bei der ILS

Zurückhaltend zeigt sich derzeit noch die Integrierte Leitstelle des Landkreises Rottweil. Andrea Schmider vom Landratsamt erklärt: „Derzeit setzen wir in der Leitstelle keine KI ein.“ Gleichzeitig gehe man davon aus, „dass zukünftig auch in der Leitstelle KI eingesetzt werden wird, um Prozesse und Vorgänge weiter zu optimieren und zu verbessern“. Denkbar seien Anwendungen in der Anrufbearbeitung, der Disposition oder der Einsatzunterstützung. Konkrete Projekte oder Roll-Out-Pläne gebe es derzeit allerdings noch nicht.

Damit zeigt sich: Während KI bei Polizei und Sicherheitsbehörden zunehmend Einzug hält, stehen viele Entwicklungen insbesondere bei Feuerwehren und Leitstellen noch am Anfang. Klar ist jedoch, dass Digitalisierung und moderne Technologien die Arbeit der Einsatzkräfte in Zukunft weiter prägen werden.