Von drei Schulen geflogen: „Ich kann sie ja nicht hintragen“ – Inas Tochter verweigert die Schule

Aus Fehlstunden in der siebten Klasse werden immer mehr Fehltage. Anna fliegt von drei Realschulen. Heute geht das Mädchen gar nicht mehr in den Unterricht. Ihre Mutter ist verzweifelt.

Vielleicht geht es diesmal gut, denkt Ina Lange. Wieder ein Anlauf. Wieder eine neue Schule. Bringt diese endlich die Wende? So unwahrscheinlich es ist? Sie kauft ihrer Tochter eine neue Schultasche. Sie kauft die teuren Schuhe, die Anna sich wünscht: Air-Jordan-Turnschuhe. Sie gefallen Anna. Die Mutter hofft, dass ihre Tochter es diesmal schafft. Dass sie es diesmal durchzieht.

Zwei Wochen geht es gut. Zwei Wochen lang fährt Anna quer durch die Stadt zu ihrer beruflichen Schule. Sie besucht dort einen Bildungsgang zur beruflichen Vorbereitung namens AVdual. Dann sind die Willkommenstage vorbei und bei Ina Lange klingelt das Telefon: „Wo ist Ihre Tochter?“ In der Schule sei sie zumindest nicht.

Kein landesweites Monitoring zu Schulabsentismus

Es gibt keine Zahlen, wie oft Schulabsentismus in Baden-Württemberg vorkommt. Ein landesweites, systematisches Monitoring existiert laut Kultusministerium nicht. Ein Problem, findet man auch im Ministerium. Aktuell erarbeitet es mit dem Sozialministerium, dem Innenministerium und Partnern eine Landesstrategie zum Schulabsentismus, die auch ein Verfahren zur Ermittlung der Fehlzeiten beinhalten soll. Seit der Pandemie sehe man, „dass sich Problemlagen verfestigt haben“, berichtet Simone Höhn, eine Sprecherin des Kultusministeriums. Es gebe jedoch nicht die eine Ursache. „Deshalb gibt es auch keine einfache Lösung“, so Höhn.

Vor allem in der Landeshauptstadt kommen offenbar immer mehr Jugendliche ihrer Schulpflicht nicht nach. Felix Winkler, einer der geschäftsführenden Schulleiter der beruflichen Schulen in Stuttgart, macht sich deshalb große Sorgen. Regelmäßig schlägt er im Stuttgarter Rathaus Alarm, spricht von einem „Massenphänomen“.

Vier Bildungsgänge besonders betroffen

An Winklers Schule für Farbe und Gestaltung ist die Meldestelle verortet. Dadurch bekommt er mit, wie viele berufsschulpflichtige Schülerinnen und Schüler verloren gehen: Rund 38 Prozent beziehungsweise 1400 Jugendliche seien es aktuell in den vier Bildungsgängen, bei denen das Problem besonders gravierend sei. Wobei laut Winkler nicht die Bildungsgänge das Problem seien, sondern das, was davor im Leben der jungen Menschen passiert ist. Viele hätten psychische oder Suchtprobleme. Sie hingen an ihren Smartphones oder Computern oder sie nähmen Drogen, vor allem Cannabis. Wer in den beruflichen Schulen fehle, habe es meist davor schon getan.

So wie Anna.

Wann ging es los, dass sie nicht mehr in die Schule gehen wollte? Es sei ein schleichender Prozess gewesen, erzählt Ina Lange. Am Anfang stand ein Schulwechsel. Anna habe auf eigenen Wunsch ihre freie Schule verlassen. Die Mutter schätzt die Einrichtung, doch ihre Tochter habe auf eine „richtige Schule“ gewollt. So soll es die damals 13-Jährige gesagt haben. Sie wünschte sich mehr Anonymität. Als ein Lehrer sie nach ihrem Befinden gefragt habe („Ist alles in Ordnung? Du bist so dünn!“), sei das gut gemeint gewesen, doch Anna habe damit nicht umgehen können. Sie habe von da an zwei Jogginghosen übereinander getragen, um ihren Körper zu verbergen.

Anna findet bei den „wilden Mädchen“ Anschluss

Eigentlich wäre Anna in die Achte gekommen, aber weil ihr das Wahlfach fehlte, kam sie in die siebte Klasse einer Realschule. Sie fand schnell Anschluss. Nicht bei den braven Mädchen, sondern bei den wilden. „Die klauten und kifften“, sagt die Mutter. Und Anna machte mit. Einmal mussten sie zur Polizei, weil Anna in der Drogerie beim Stehlen erwischt wurde. Das Gespräch habe Eindruck gemacht auf ihre Tochter. Ina Lange fragt sich heute, ob Anna nicht mehr solcher Momente gebraucht hätte. Dass jemand mit Autorität ihr klarmacht, dass Handeln Konsequenzen hat.

Dann hatte Anna Streit mit einem Mädchen. Sie wollte nicht in die Schule, um ihr nicht zu begegnen. „So ging es los“, meint Ina Lange. Zuerst machten die Fehltage nicht viel aus, Anna kam trotzdem mit. Ihr fiel das Lernen eigentlich immer leicht. Aber schließlich verpasste sie doch zu viel. Sie musste wiederholen, war plötzlich deutlich älter als die anderen, fing wieder an zu schwänzen. Immerhin – Anna schaffte die siebte Klasse. Als kurz vor den Ferien jedoch der Streit mit dem Mädchen eskalierte, wurde es der Schulleitung zu viel. Anna musste die Schule verlassen.

Danach sei es „schlimm“ geworden. Anna erhielt an der neuen Realschule nur einen Probevertrag für ein halbes Jahr. Sie kam oft spät nach Hause. Morgens schaffte sie es nicht aufzustehen. Bei ihren Freundinnen, die ebenfalls schwänzten, fand sie Halt. Zuhause gab es „immer mehr Theater“. Die Türen knallten. Ina Lange flehte ihre Tochter an: „Wenn du morgen gehst, kannst du die Arbeit schreiben!“ Doch die Hürde wurde für ihre Tochter immer größer. Der erste Bußgeldbescheid landete im Briefkasten der Familie. „Ich kann sie ja nicht hintragen“, sagt die Mutter.

Je häufiger man fehlt, desto schlimmer die Folgen

Das Kultusministerium hat Empfehlungen für Eltern herausgegeben, die damit kämpfen müssen, dass ihr Kind in die Schule geht. So solle man zum Beispiel das Daheimbleiben nur bei eindeutiger Krankheit erlauben und das Verhalten nicht noch belohnen, indem das Kind fernsehen oder an den Computer dürfe. Je länger und je häufiger es in der Schule fehle, desto schwerwiegender seien die Folgen, warnt das Ministerium. Es nennt fünf Regeln zum Umgang mit Schulabsentismus:

Handeln Sie frühzeitig!

Bedenken Sie, dass die Ursachen meist in verschiedenen Bereichen liegen!

Arbeiten Sie eng mit der Schule und weiteren Ansprechpartnern zusammen!

Gehen Sie offen auf Ihr Kind zu! Versuchen Sie, es zu verstehen und fordern Sie trotzdem den Schulbesuch ein!

Prüfen Sie Ihre Einstellung zu Schule und Lehrkräften! Sie sind Vorbild für Ihr Kind.

Sie hätten alles probiert, sagt Ina Lange, die wie ihre Tochter eigentlich anders heißt. Sie hätten es mit Verständnis versucht. Mit Bitten. Mit Betteln. Mit Druck. Mit Bestechung. Mit Strafen. Für jeden Tag, den die Tochter in die Schule geht, haben sie ihr Geld geboten. Anna musste ihr Handy abgeben. Sie sollte es erst zurückbekommen, wenn sie in die Schule geht. Sie haben ihr das Taschengeld gestrichen. Nichts habe geholfen. „Mama, ich kann nicht“, habe Anna gesagt.

„Ich habe mich gekümmert“, sagt die Mutter

Ina Lange stand wegen der Fehltage in Kontakt mit der Schulsozialarbeiterin. Sie war im Elternbeirat. „Ich habe mich gekümmert“, betont sie. Es half nichts. Vor den Weihnachtsferien kündigte die Realschule den Vertrag.

Schulabsentismus ist kein isoliertes Phänomen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Noah Wedel

Ihr sei früh klar gewesen, dass psychische Probleme und Ängste hinter Annas Verhalten steckten. Schon als Anna 13 Jahre alt war und plötzlich nicht mehr schwimmen gehen wollte, war sie das erste Mal mit ihr in einer Psychiatrischen Institutsambulanz. Anna wurde alle sechs Wochen für Tests einbestellt. Zweimal ging sie hin, dann „habe ich sie da nicht mehr hinbekommen“. Monatelang warteten sie auf einen Termin beim Psychologen. Der habe vor Anna mit einem Studenten den Fall besprochen. „Da wollte sie nie wieder hin.“ Sie warteten erneut viele Monate auf den Termin beim nächsten Psychologen – wieder sei es „eine negative Erfahrung“ gewesen.

Anna verliert auch den Platz in der Tagesklinik

Als Anna das erste Mal von der Schule flog, kam sie in den Sommerferien in eine Tagesklinik. Doch auch dort funktionierte es nur für rund zwei Wochen. Nach vier Wochen verlor sie den Platz. „Sie ist nicht therapiebereit“, habe es geheißen. „Mir kann keiner helfen“, so sei es bei ihrer Tochter angekommen. Die Ärzte empfahlen die stationäre Aufnahme. Doch das wollte Anna nicht. Rückblickend sei es ein Fehler gewesen, den Platz auszuschlagen.

Kurz vor ihrem 16. Geburtstag startete Anna an der dritten Realschule, wieder mit Probevertrag. Im Vorstellungsgespräch habe sie offen ihre Probleme angesprochen. Sie sei motiviert gewesen. Einige Wochen hielt das an. Dann holten sie die alten Muster ein.

Anna versteckt sich bei einer Freundin im Keller

Die Schule kam ihr entgegen: Sie sollte versuchen, vier Tage zu kommen. Drei Tage zu kommen. Ob zwei Tage möglich seien? „Ich kann nicht“, sagte Anna. Sie kiffte nun den ganzen Tag. Wie sie das finanzierte? Unklar. Als ihr Vater sie zu einer Drogentherapie fahren wollte, lief sie weg. Eine Woche versteckte sie sich bei einer Freundin im Keller. Anna sagte, sie komme nur zurück, wenn sie nicht zwangsbehandelt werde. Die Eltern stimmten zu.

Anna kehrte in den Unterricht zurück, aber wieder nur kurz. Der Probeschulvertrag lief vor den Pfingstferien aus. Sie flog zum dritten Mal von der Schule. Ina Lange ließ die Tochter für den Rest des Schuljahres krankschreiben. Sie kochte leckere Sachen, päppelte ihr erschreckend dünnes Mädchen auf. Im September startete das AVdual. Und Anna bekam ihre neuen Schuhe.

„Es tut mir so leid!“ Diesen Satz hat Ina Lange oft gehört. Von Schulsozialarbeitern, Schulleitern, Beratern. Alle seien verständnisvoll gewesen. Keiner habe wirklich helfen können. Kliniken hätten ihre Tochter nicht aufnehmen wollen oder können. Aus Platzmangel oder weil sie bei Drogenproblemen nicht zuständig seien.

Mutter hat Angst um ihre Tochter

Deutschlandweit gibt es einen Mangel an Therapieplätzen für suchtkranke Jugendliche. Das Problem wird sich weiter verschärfen. Ende Juni schließt die Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Niedersachsen, die größte entsprechend spezialisierte Reha-Einrichtung. 60 Therapieplätze fallen weg. „Wir bedauern, wenn mit der Entscheidung des Klinikbetreibers Behandlungskapazitäten entfallen“, schreibt dazu die Deutsche Rentenversicherung. Man stelle im Rahmen des Versorgungsauftrages „auch künftig sicher, dass alle jungen Menschen einen Reha-Platz erhalten, wenn sie ihn benötigen“. Wie? Das bleibt offen.

Ihren AVdual-Platz hat Anna verloren. Sie ist wieder krankgeschrieben und wartet auf einen Therapieplatz. Was passiert noch bis dahin? Ina Lange hat große Angst um ihre Tochter. Kürzlich hat sie von Anna als Kleinkind geträumt. Das Mädchen läuft weg. Läuft um die Ecke, in einen Tunnel, ist umgeben von Dunkelheit. Die Mutter greift nach ihr, kann sie nicht packen. Greift nochmal zu. Da erwischt sie Anna doch – und lässt sie nicht mehr los.

Individuelle Einzelfälle

Schulabsentismus ist laut Kultusministerium kein isoliertes Phänomen. Entsprechend müsse individuell auf die Situation des Jugendlichen eingegangen werden. „Eine enge Kooperation von Schule und Elternhaus ist in den meisten Fällen dringend erforderlich“ heißt es in einer Handreichung für Schulen zum Thema. Es wird empfohlen, weitere Hilfsinstitutionen einzubeziehen, auch außerschulische wie zum Beispiel die schulpsychologische Beratungsstelle, aber auch das Jugendamt. Im Gespräch mit dem Schüler beziehungsweise der Schülerin sowie den Eltern sollte man auf die Konsequenzen von Schulabsentismus hinweisen und Gesprächsergebnisse grundsätzlich schriftlich festhalten.