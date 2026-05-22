Von drei Schulen geflogen „Ich kann sie ja nicht hintragen“ – Inas Tochter verweigert die Schule
Viola Volland 22.05.2026 - 06:00 Uhr
Aus Fehlstunden in der siebten Klasse werden immer mehr Fehltage. Anna fliegt von drei Realschulen. Heute geht das Mädchen gar nicht mehr in den Unterricht. Ihre Mutter ist verzweifelt.
Vielleicht geht es diesmal gut, denkt Ina Lange. Wieder ein Anlauf. Wieder eine neue Schule. Bringt diese endlich die Wende? So unwahrscheinlich es ist? Sie kauft ihrer Tochter eine neue Schultasche. Sie kauft die teuren Schuhe, die Anna sich wünscht: Air-Jordan-Turnschuhe. Sie gefallen Anna. Die Mutter hofft, dass ihre Tochter es diesmal schafft. Dass sie es diesmal durchzieht.