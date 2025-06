Von Digitalisierung bis Gartenschau: So wollen Freudenstadt und Rottweil Synergien heben

Um diese Fragen ging es beim Besuch des Freudenstädter Oberbürgermeisters Adrian Sonder bei seinem Rottweiler Amtskollegen Christian Ruf. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Austausch über gemeinsame Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Verkehrsinfrastruktur. Ebenfalls im Fokus: das Thema Landesgartenschau, teilt die Stadt mit.

Beide Städte setzen verstärkt auf digitale Lösungen, um Verwaltung und Bürgerservice effizienter zu gestalten – und wollen sich enger vernetzen. So zeigte sich Sonder interessiert an der in Rottweil bereits erfolgreich umgesetzten Digitalisierung der Anwohnerparkausweise. „Ein Beispiel, wie digitale Prozesse den Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekommen“, wird der OB zitiert.

KI unterstützt bei Gemeinderatsprotokollen

Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf wiederum interessierte sich dafür, wie in Freudenstadt die Digitalisierung der Gremienarbeit umgesetzt wurde. So setzt die Stadt beispielsweise bei der Erstellung von Gemeinderatsprotokollen auf Künstliche Intelligenz (KI) . „Hier können wir von den dortigen Erfahrungen profitieren. Der interkommunale Austausch ist für beide Seiten ein Gewinn“, wird der Rottweiler OB zitiert.

Schulterschluss für die Gäubahn

Ein weiteres zentrales Thema des Treffens war die Zukunft der Gäubahn. Beide Oberbürgermeister bekräftigten das gemeinsame Interesse, die wichtige Bahnlinie zu erhalten und zu stärken. „Die drohende Kappung ab 2026 gefährdet nicht nur die Verbindung unserer Städte mit der Landeshauptstadt, sondern schwächt auch den ländlichen Raum insgesamt“, so Ruf. Adrian Sonder pflichtete ihm bei.

Zum Abschluss des Besuchs führte Ruf seinen Kollegen durch die Rottweiler Innenstadt – mit Stationen an zentralen Projekten der Landesgartenschau. Sonder: „Es ist wirklich beeindruckend, was die Stadt Rottweil an Infrastrukturmaßnahmen im Zuge der Landesgartenschau bewegt.“