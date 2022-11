3 Die Feuerwehr hat insgesamt mehrere hundert Kilogramm Bindemittel auf den Hauptverkehrsstraßen in Rottweil verstreut, um den ausgelaufenen Kraftstoff zu binden. Foto: Erb

Rottweil - Ausgelaufener Diesel-Kraftstoff auf der gesamten Strecke von Dietingen bis ins Rottweiler Landratsamt hat am Mittwochmorgen in der Rottweiler Innenstadt zu mehreren Unfällen geführt. Zwei Rollerfahrer und ein Fahrradfahrer sind nach Angaben der Rottweiler Feuerwehr auf dem rutschigen Untergrund gestürzt. Zu den Folgen gehört anscheinend auch ein Auffahrunfall in der Königstraße. Menschen kamen dem ersten Anschein nach nicht zu Schaden.

Verursacht hatte die Diesel-Spur ein Auto, bei dem sich während der Fahrt der Kraftstoffschlauch gelöst hatte. Dessen Fahrerin war am Mittwochmorgen von Dietingen bis in die Tiefgarage des Landratsamts nach Rottweil gefahren. Erst dort hatte sie den Defekt bemerkt und den Hausmeister informiert.

Glitschige Spur über alle Hauptstraßen

Die Feuerwehr war laut Stadtbrandmeister Frank Müller kurz nach 8 Uhr von der Polizei mit dem zusätzlichen Hinweis "Gefahr im Verzug" informiert worden, weil sich bereits eine glitschige Spur über alle Hauptstraßen in Rottweil zog.

Mit drei Fahrzeugen und insgesamt neun Einsatzkräften rückte die Feuerwehr aus – einerseits, um den Verursacher der Spur zu finden, andererseits, um die Straßen so schnell wie möglich zu sichern. "Auf einer nassen Straße werden Öl oder Kraftstoff besonders glitschig", sagt Frank Müller, "auf trockener Fahrbahn wirkt sich das nicht so stark aus."

Die Feuerwehr setzte insgesamt rund 400 Kilogramm Bindemittel ein, um die betroffenen Straßen abzustreuen. Dabei kam es immer wieder zu leichten Verkehrsbehinderungen auf den Rottweiler Hauptstraßen.