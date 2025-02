Ärger um alte Villa in Oberndorf Abriss des Lehrerwohnheims still und leise beschlossen?

Jetzt also doch? In nichtöffentlicher Sitzung soll der Oberndorfer Gemeinderat den Abriss eines markanten Gebäudes in der Stadt beschlossen haben, wird gemunkelt. Das Thema war schon zu Amtszeiten Hermann Ackers ein heißes Eisen. Wir haken bei der Stadt nach.