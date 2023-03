1 Seit fünf Jahren ein Team: Katlyn Reymann mit Trainer Stefan Rieder (links) und Abteilungsleiter Peter Haurin. Foto: Verein

Die 15-jährige Katlyn Reymann von der SG Altdorf/Ettenheim ist vom Jugend-Bundestrainer zum Lehrgang nach Nordrhein-Westfalen eingeladen worden. Die Freude darüber ist groß – natürlich auch bei ihrem Verein.









Einmal für das eigene Land spielen. Diesen Traum haben wohl zahlreiche Sportler und Sportlerinnen. Für Katlyn Reymann könnte dieser Traum bald Wirklichkeit werden. Die 15-jährige Handballerin der SG Altdorf/Ettenheim hat sich bei der DHB-Sichtung bewiesen und wurde vom Bundestrainer zum Lehrgang nach Warendorf in Nordrhein-Westfalen eingeladen.

Vier SG-Spielerinnen bei Sichtung dabei

Durchgesetzt hat sie sich bei der Sichtung in Heidelberg, bei der neben Reymann drei weitere SG-Spielerinnen dabei waren. „Als einziger Verein in Baden-Württemberg“ durfte die Abteilung der der DJK Heimschule Ettenheim, die seit dieser Saison eine Spielgemeinschaft mit der TG Altdorf bildet, gleich vier Spielerinnen zur Sichtung schicken, schreibt der Verein auf seiner Hompage.

Bei der Sichtung nach einem Spiel verletzt

Die Ringsheimerin schaffte es in den Kader der Jugendnationalmannschaft, der ab Mittwoch, 29. März, in Nordrhein-Westfalen trainiert. Dabei verlief die Sichtung für die 15-Jährige „eigentlich nicht optimal“, wie sie sagt. „Die Athletik -und Koordinationstests im Vorfeld liefen super. Ich konnte auch ein sehr gutes Spiel abliefern, habe mich dann aber leider verletzt“, sagt Reymann.

Emotionale Momente nach der Nominierung

Für eine Nominierung zum DHB-Lehrgang hat aber ihr Auftritt in dem einen Spiel gereicht. Als die Nachricht kam, wurde es emotional. „Papa hat mir daheim die Tür geöffnet und hatte Tränen in den Augen – dann haben wir zusammen vor Freude geweint. Ich habe dann meine Oma angerufen, die auch weinen musste. Das war alles sehr aufregend“, berichtet die Handballerin, die im Verein hauptsächlich auf der Mitte eingesetzt wird, vom DHB jedoch als Kreisläuferin gesichtet wurde.

Der Verein ist „sehr, sehr stolz“

Das berichtete der DJK-Jugendleiter Stefan Rieder im Gespräch mit unserer Redaktion. „Für unsere Jugenarbeit ist das ein Riesenerfolg“, sagt er zur Berufung Reymanns in den DHB-Kader. „Wir sind sehr, sehr stolz.“ Rieder selbst ist einer der Trainer in der SG-Jugend, gemeinsam mit Wolfgang Ehrler ist er seit Jahren für die Ausbildung der Spielerinnen zuständig. In dieser Zeit habe man etwa zehn Mädchen zur DHB-Sichtung geschickt, Katlyn Reymann ist nun die erste, Ettenheimer Spielerin die vom Bundestrainer zum Lehrgang eingeladen wurde.

„Da gehört auch ein bisschen Glück dazu“, weiß Rieder, der auch in der kommenden Saison weiter mit Reymann arbeiten wird. Die 15-Jährige wird in der B- und A-Jugend für die SG Altdorf/Ettenheim am Ball sein und die Erfahrungen des DHB-Lehrgangs auf die Platte bringen. Beide Teams werden wohl in der Südbadenliga spielen.