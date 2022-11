3 Unter den vielen Fundsachen der Stadt befinden sich auch jede Menge Fahrräder. Foto: Mara Müssle

Kaum zu glauben, wie viele Fundgegenstände im Keller des Nagolder Rathauses lagern. Und kaum zu glauben, dass sie alle nicht vermisst werden. Nun kommen die Fundsachen unter den Hammer.















Nagold - Am Samstag, 19. November, werden all die Sachen ab 9 Uhr im Rathaus-Foyer in Nagold versteigert. Norbert Kiefer, Leiter des Bürgeramts, wird bei dieser Gelegenheit zum Auktionator. Wer das höchste Gebot abgibt, kann den Gegenstand – gegen Barzahlung – mit nach Hause nehmen.

Immenser Dokumentationsaufwand

Wer denkt, dass die Fundsachen einfach nur in Kisten lagern und darauf warten versteigert zu werden, der irrt. Ein immenser Dokumentations- und Organisationsaufwand verbirgt sich dahinter. Im Prinzip muss jeder Gegenstand einzeln in die Hand genommen werden, um ihn ordnungsgemäß in entsprechenden Listen zu dokumentieren und dann auch wieder auffindbar einzulagern, falls der Besitzer sich meldet.

Die Mitarbeiterinnen des Bürgeramts sind ebenfalls angewiesen, jede Fundsache genauestens zu überprüfen, ob gegebenenfalls Dokumente oder ähnliches Hinweise auf den Besitzer geben.

Pro Tag zehn Anfragen

Mit der Zeit konnte das Bürgeramt beobachten, dass nicht mehr alle Besitzer daran interessiert sind, ihr Verlorenes wiederzubekommen. Aber trotzdem gehen pro Tag rund zehn Anfragen an das Bürgeramt bezüglich verloren gegangener Gegenstände ein.

50 Prozent der Dinge, die derzeit im Rathauskeller schlummern, geben die Schulen im Rathaus ab, nachdem sie einige Monate lang in Fundkisten in den Schulgebäuden gelagert wurden.

Besonders lukrativ für die Besucher der Auktion ist die Versteigerung wertvoller Gegenstände wie Schmuck und hochwertige Fahrräder. Dieses Mal auch unter den Hammer kommen eine Querflöte, ein Spurmesser, Schlittschuhe und vieles mehr.

Wert jedes Fundstücks wird geschätzt

Der Wert jedes einzelnen Fundstücks muss geschätzt werden. Besonders hilfreich ist hier die Internetrecherche. Bei Schmuck werden auch Juweliere zu Rate gezogen. Anschließend erfolgt die Dokumentation in entsprechenden Listen und die Einlagerung.

Der Erlös aus der Auktion kommt dem städtischen Haushalt zugute. Zwischen 700 und 1000 Euro kamen in den letzten Jahren bei solch einer Versteigerung zusammen.