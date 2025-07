Von der Prinzessin zur Königin: Tina Glur aus Hügelheim ist Badische Weinkönigin

1 Tina Glur (Mitte) aus Hügelheim ist die 75. Badische Weinkönigin. Sie setzte sich in der Endrunde gegen Hannah Spraul (rechts) und Laura Münscher durch. Foto: Badischer Weinbauverband Drei Finalistinnen schafften den Sprung in die Endrunde der diesjährigen Jubiläumswahl zur 75. Badischen Weinkönigin.







In einer internen Fachbefragung, die im Sitzungssaal des Badischen Weinbauverbands stattfand, setzen sich Tina Glur, Hannah Spraul und Laura Münscher gegen ein starkes Feld an Bewerberinnen durch, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Im öffentlichen Finale traten die drei Fachfrauen dann erneut gegeneinander an. Diese Auswahl fand vor rund 130 Ehrengästen, Familienmitgliedern und Fans im Runden Saal des Konzerthauses Freiburg statt.