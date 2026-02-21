Von der Front zurück ins Leben: Wie Lahrs Partnerstadt Kalusch ukrainischen Veteranen Hoffnung gibt

Eine Delegation aus Lahr hat die befreundete Stadt Kalusch in der Ukraine besucht. Im Flüchtlingsheim berichtet ein Soldat von seinem Schicksal.
Ein gelbes, mehrstöckiges Haus im Zentrum von Kalusch. Nur das verschneite Spielgerät im Garten zeugt davon, dass hier einst ein Kindergarten untergebracht war. Doch die Zahl der benötigten Betreuungsplätze geht in Kalusch wie in der ganzen Ukraine seit Jahren zurück. Auch Paare, die nicht durch den Krieg getrennt wurden, wollen keine Kinder in die Welt setzen, solange die Angriffe rollen. So stehen immer mehr Kindergärten leer und werden umfunktioniert. In diesem Falle zu einem Flüchtlingsheim.