Von der Front zurück ins Leben: Wie Lahrs Partnerstadt Kalusch ukrainischen Veteranen Hoffnung gibt

Ein gelbes, mehrstöckiges Haus im Zentrum von Kalusch. Nur das verschneite Spielgerät im Garten zeugt davon, dass hier einst ein Kindergarten untergebracht war. Doch die Zahl der benötigten Betreuungsplätze geht in Kalusch wie in der ganzen Ukraine seit Jahren zurück. Auch Paare, die nicht durch den Krieg getrennt wurden, wollen keine Kinder in die Welt setzen, solange die Angriffe rollen. So stehen immer mehr Kindergärten leer und werden umfunktioniert. In diesem Falle zu einem Flüchtlingsheim.

Wie Direktorin Maria erzählt, konnte die Stadt Kalusch dank der Stiftung „Move Ukraine“ im Jahr 2023 eine Anlaufstelle für sogenannte IDPs, (Internally Displaced People, zu Deutsch: Binnenflüchtlinge) einrichten. Das sind Menschen aus dem Osten der Ukraine, die vor dem Kriegsgeschehen geflohen sind. Rund 5000 IDPs leben in Kalusch, die meisten in privaten Verhältnissen. Das Flüchtlingsheim, das die Lahrer Delegation besucht, beherbergt 41 Menschen. Einer davon ist Mykhola.

Flüchtling verlor den Arm in russischer Gefangenschaft

Der 26-jährige Soldat empfängt die Lahrer in seinem Zimmer, das er sich mit zwei Mitbewohnern teilt. Er hat nur einen Arm. Eine Wunde aus dem Krieg? Nicht direkt, erzählt der junge Mann. Er stammt aus Mariopol, eine Großstadt im Südosten, die direkt nach Kriegsbeginn von russischen Einsatzkräften belagert wurde. Mykhola ist eigentlich Schweißer und hat in einem Kraftwerk gearbeitet, bis er zur Armee ging. An der Front wurde er von einem russischen Bataillon gefangen genommen. „Ich sollte den Russen alles erzählen, was ich über den Krieg weiß“, berichtet er auf Ukrainisch. Doch er wollte nichts preisgeben. „Dann haben sie mir die Hand abgehackt.“

Diese Information muss die Lahrer Delegation erst einmal verdauen. Auch der nüchterne, fast belanglose Ton, in dem Mykhola sein Schicksal schildert, schockiert. Dann haken die Delegationsmitglieder nach: „War es das wert?“ „Ja“, antwortet der Soldat. „Ich habe für meine Frau, meinen Sohn und meine Mutter gekämpft.“ Die Familie, erzählt er weiter, lebt noch in Mariopol. Warum ist er nicht dorthin zurückgekehrt? „Hier in Kalusch ist es sicherer“, sagt er. Er möchte sich ein neues Leben aufbauen und seine Familie hierherholen.

Veteranen wie Mykhola gibt es viele in Kalusch. Für die meisten ist die Stadt jedoch fremd, zudem leiden sie unter den Kriegseindrücken. Mykhola etwa erhält im Flüchtlingszentrum daher einmal pro Woche psychologische Unterstützung.

Veteranenzentrum bietet Beratung und Betreuung

Eine andere Anlaufstelle ist das Veteranenzentrum. Ins Leben gerufen durch die Regierung, hat sich eine Organisation dem Ziel verschrieben, Soldaten, deren Familien und Hinterbliebene zu unterstützen. Bis zu 100 Menschen pro Tag erhalten hier Hilfe. Ob Trost, Beratung oder bürokratische Unterstützung – das Angebot ist vielfältig. Unter anderem werden auch Soldaten, die nicht mehr mobil sind, zu wichtigen Terminen gefahren.

In einem Therapiezentrum finden ukrainische Soldaten Zuflucht. Foto: Köhler

In einem Seniorenheim trifft die Delegation auf Oleg Bidonko. Er hat einst in Freiburg studiert und begrüßt die Lahrer mit Handschlag auf Deutsch. Auch er war eineinhalb Jahre an der Front, erzählt der stellvertretende Leiter, „die Arbeit hier hilft mir, das zu überwinden“. Er berichtet, dass im Seniorenheim vor allem ältere Damen aus der Ostukraine leben, die hierher geflohen sind. „Ihr Zuhause ist zerstört, zerbombt, vernichtet“, sagt er. Doch im Pflegeheim gefällt es ihnen. Sie erhalten Gesellschaft durch Katzen, können sticken, malen, sich beschäftigen. Jeden Freitag kommt ein Pfarrer und hält Gottesdienst. Doch abschalten vom Krieg können sie nicht. „Sie verfolgen noch immer die Nachrichten“, sagt Bidonko.

5000 Soldaten wurden im Krankenhaus behandelt

Im Krankenhaus der Stadt Kalusch ist der Krieg ebenso allgegenwärtig. Dank der Gelder von Spendern und Organisationen helfen die Ärzte den Soldaten buchstäblich wieder auf die Beine. Fast 5000 Soldaten sind seit Kriegsbeginn hier schon versorgt worden, aktuell sind 74 in Behandlung, berichtet der Direktor des Rehabilitationszentrum, der die Lahrer durch die Räume führt. Soldaten und „normale“ Patienten arbeiten hier nebeneinander an ihrer Gesundheit. Wer gekämpft hat, ist auf den ersten Blick zu erkennen: Narben oder fehlende Gliedmaßen kennzeichnen die Körper. Das Leiden ist ihnen anzusehen und noch etwas anderes: Kampfgeist. Sie wollen wieder zurück ins Leben.

Sport und Freizeit

Eine ganz besondere Einrichtung ist ein Rehazentrum am Stadtrand von Kalusch. Das Gebäude, das erst 2023 aus einem Pumpwerk entstanden ist, dient als vielschichtige Anlaufstelle für Veteranen. Sie können Sport treiben (Tischtennis, Bogenschießen, Laufbänder), erhalten Beratung und psychologische Unterstützung sowie Therapieangebote. Außerdem können sich Soldaten hier einfach zum Lesen, Karten spielen oder Fernsehen treffen. Beim Besuch erfährt die Lahrer Delegation, dass es einst der Wunsch eines Soldaten war, so ein Zentrum zu eröffnen. Er ist jedoch dann im Krieg gefallen, sodass es seine Frau war, die aus der Idee Wirklichkeit machte. Getragen wird das Zentrum von der gemeinnützigen Organisation „4.5.0“, die ihren Namen vom Code der ukrainischen Armee für „alles okay“ hat.