Von der Flucht zur Festanstellung: So wird in Hechingen Menschen mit Migrationshintergrund geholfen

So wird in Hechingen Menschen mit Migrationshintergrund geholfen

1 Denis Theromale vom Hechinger Diasporahaus (von links), Micha Haasis vom Verein Diasporahaus Bietenhausen, Sabrina Beller vom Jugendmigrationsdienst der Caritas und Michael Widmann, Geschäftsführer des Caritasverbandes Zollern Foto: Kapitel-Stietzel

Menschen mit Migrationshintergrund, die in Hechingen leben oder untergebracht sind, haben Zugang zu Hilfsangeboten etwa von der Caritas und dem Diasporahaus. Unsere Redaktion hat mit Vertretern der Einrichtungen und einer der Betreuten gesprochen.









Lebendige Migration: Genau das gab es beim Gute-Leut-Fest in der Sigmaringer Straße zu sehen. Dort tummelte sich ein internationales Publikum an den vielen Ständen nahe dem Diasporahaus. Während überall bunte Ketten mit Nationalflaggen im Wind wehten, unterhielten sich die Menschen und versorgten sich auch an den vielen Buden mit Popcorn, Crêpes, Getränken, sowie Informationen zu Angeboten von Organisationen, die in Hechingen Migrationsarbeit leisten.