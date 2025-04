Von der Eimerkette zum Löschfahrzeug: Feuerwehr Oberweier feiert 125-Jähriges mit Ausstellung

Im Heimatmuseum haben sich zahlreiche Feuerwehrkameraden zur Vernissage getroffen. Dort kann nun viel Wissenswertes über 125 Jahre Feuerwehrgeschichte in Oberweier erfahren werden. Tatkräftig unterstützt wurde die Feuerwehr vom Vorstand des Fördervereins Oberweirer Heimatgeschichte. In diesem Jahr werden gleich zwei große Ausstellungen im Heimatmuseum präsentiert. Auf die Feuerwehr wird im Sommer der Musikverein folgen, der in diesem Jahr sein 100-Jähriges feiern wird. Die gesamte Bevölkerung darf sich auf ein großes Miteinander freuen.

Den Anfang macht die Ausstellung „125 Jahre Feuerwehr Abteilung Oberweier“. Großer Dank galt zur Vernissage Reinhard Krauß vom Förderkreis Oberweirer Heimatgeschichte, der die Ausstellung über viele Wochen vorbereitet hat. Abteilungskommandant Matthias Göbbels dankte Krauß für seinen „starken Einsatz“.

An einer Tafel wird aufgezeigt, wo überall Brände gewütet haben

Zur Ausstellungseröffnung hat die Abteilung ihre alte Handspritze aus dem Jahr 1906 aufgefahren. „Diese ermöglicht uns einen Blick in die Vergangenheit der Brandbekämpfung. Heute ist das natürlich längst überholt, doch damals war die Handspritze, verglichen mit der Eimerkette, ein Quantensprung“, erklärte Göbbels.

Bürgermeister Erik Weide betonte die Besonderheit des Zusammenspiels von Feuerwehr und Musikverein in der Gestaltung eines gemeinsamen Festwochenendes. 125 Jahre Feuerwehr und 100 Jahre Musikverein, das sei auch eine tolle Sache für die Verwaltung. Seit 1900 gibt es die Feuerwehr in Oberweier und mit ihr wird der Brandschutz der Bevölkerung sichergestellt.

An einer Tafel wird gezeigt, wo in den vergangenen 125 Jahren Brände gewütet haben. Von der Eimerkette bis zum hochtechnischen Fahrzeug habe sich die Feuerwehr weiterentwickelt. Der Brandschutz werde von den Feuerwehrkameraden mitgetragen, weil jeder einzelne immer am Ball geblieben sei. Heute wird mit modernster Technik der Brandschutz sichergestellt. Umso mehr lohne es sich, die Ausstellung zu besuchen. Die Bevölkerung dürfe sich auf ein tolles Festjahr freuen, so Weide.

Rainer Moser vom Musikverein und der Vereinsgemeinschaft Oberweier betonte, das starke Miteinander und das Zusammenspiel von Feuerwehr und Musikverein. Es sei nicht selbstverständlich, dass zwei Vereine gemeinsam ein Fest feiern. „Aber irgendwie wäre es komisch gewesen, wenn jeder Verein einzeln für sich gefeiert hätte“, so Moser. Die Feuerwehr sei ohnehin ein ganz besonderer Teil der Vereinsgemeinschaft. Sie unterstütze bei Festen in der Absperrung und beim Dorffest. „Gemeinsam sind wir unterwegs und wir sind froh, euch zu haben“, erklärte Moser .

Ausstellung und Fest

Die Jubiläumsausstellung ist am Sonntag, 6. April, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag sind auch Feuerwehrleute mit einem Löschfahrzeug und Gerät vor dem Museum. Den Besuchern wird ein Eindruck von der professionellen Arbeit der Feuerwehr vermittelt. Weitere Ausstellungstage sind am 21. April, 4. Mai und am 1. Juni, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Vom 4. bis zum 6. Juli wird zum großen Festwochenende „Oberwir“ auf dem Parkplatz an der Sternenberghalle eingeladen. Feuerwehr und Musikverein feiern gemeinsam.