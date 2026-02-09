Von Calw zur Art Biennale in Venedig : Wie aus Streuobstäpfeln Kunst wird

Das Calwer Künstlerpaar Silvia Eisele und Achim Großmann verwandelt Streuobstäpfel in Kunst. Mit ihrem Projekt Metamorphosis machen sie auf den bedrohten Lebensraum aufmerksam.
Was auf den ersten Blick wie ein abstraktes Farbenspiel wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als die Fotografie eines Apfels. Blaugrüne Algenstrukturen, weiß, dunkle Schatten, die mit dem Hintergrund nahezu eins werden. Ein Bild, das eher an einen „Apfelkosmos“ erinnert als an eine Frucht aus heimischen Streuobstwiesen.