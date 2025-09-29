Von Calw nach Renningen: Hesse-Bahn fährt erst ab Januar – und dann auch nur verkürzt

Auf der Strecke der früheren Schwarzwaldbahn sollen spätestens Ende Januar wieder Züge rollen. Das Projekt hat sich mehrfach verzögert, auch die Kosten stiegen enorm an.
Spätestens Ende Januar 2026 soll es soweit sein: Dann rollen die ersten Züge der Hermann-Hesse-Bahn (HHB) von Calw in Richtung Stuttgart. Der ursprünglich für Ende dieses Jahres geplante Start auf der reaktivierten Bahnstrecke sei zeitlich nicht zu halten, wie der Geschäftsführer des Zweckverbandes Hermann-Hesse-Bahn gegenüber unserer Zeitung bestätigt.