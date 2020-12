Von Calw nach Boston In Harvard gilt er als Autorität

In Oklahoma studiert der junge Calwer Elektrotechnik - dass dies das Fach seiner Wahl ist, habe er schon mit zwölf oder 13 gewusst -, im Sommer jobbt er in Böblingen bei Hewlett-Packard. Auf den Bachelor-Abschluss folgt ein Master im selben Fach, dieses Mal in Arizona. Seinen Doktortitel macht Stefan Thomke am berühmten Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT. "Und dann irgendwann mal war ich fertig", meint er scherzhaft. Und die Frage stellt sich: "Was kommt als Nächstes?" Eine Frage, die ihn durchs Leben begleitet. Denn Stillstand, das ist nicht Stefan Thomkes Ding.

Dass er immer in Bewegung ist, zeigt sich auch in seinen Vorlesungen und Vorträgen. Kaum einmal steht er still, Studenten im polnischen Warschau bittet er in einer Vorlesung gar, die Treppen im Hörsaal freizumachen - damit er durchkommt. So hält er sich fit, scherzt der Professor. Wer sich eines der zahlreichen Videos von ihm auf Youtube anschaut, der merkt: Dieser Mann ist immer unterwegs.

"Was mir am meisten Spaß macht, das ist, dass es nie langweilig wird"

Auch nach seiner Promotion: Wieder überwindet er "den großen Teich". Dieses Mal, um in der Heimat als Unternehmensberater zu arbeiten. Für McKinsey ist er zunächst im Stuttgarter Büro, dann in Köln tätig. Was ihm durchaus gefallen habe. Eigentlich wollte er kein Akademiker werden, erinnert sich der 55-Jährige. Bis 1995 das Angebot der Harvard Business School kam. "Dann bin ich hier gelandet", sagt er. Als wäre es überhaupt nichts Besonderes, Professor an einer der besten Unis der Welt zu sein.

Sein Job, der mache ihm auch nach 25 Jahren noch "Riesenspaß", und langweilig sei es ihm in der Zeit nie gewesen. Er lehrt, forscht und schreibt Bücher, ist in der Beratung tätig und gibt Workshops: "Jeder Tag ist anders", sagt Stefan Thomke. "Was mir am meisten Spaß macht, das ist, dass es nie langweilig wird."

In seinem Berufsleben hat er sich schon mit vielen Themen beschäftigt: Anfänglich war es die Produktentwicklung und die Frage, wie sich Entwicklungsprozesse organisieren lassen. Dann hat er untersucht, wie Internetplattformen mit ihren Nutzern experimentieren - etwa, um herauszufinden, was auf ihren Seiten gut funktioniert und was nicht. Thomke gilt in Harvard als Autorität, wenn es ums Management von Innovationen geht.

In Boston ist er beruflich angekommen und privat: "Wir fühlen uns hier wohl." Was wiederum nicht mit Stillstand zu verwechseln ist. Inzwischen sind die drei Kinder erwachsen, und der älteste Sohn lebt in Salzburg. Thomkes Frau stammt aus Indien - sie kam einst als Au-pair-Mädchen nach Deutschland - weshalb die Thomkes eigentlich jedes Jahr zu Familienbesuch in Mumbai und Calw sind.

Harvard Business School hat neuerdings virtuelle Vorlesungsräume

Derzeit allerdings beschränken sich die Kontakte auf das Skypen, also Online-Videotelefonie, auch mit Mutter Ursula in Altburg. Die sagt: "Ich bin unglaublich stolz auf ihn."

Zwar vermisse er die Familie und Freunde, aber ansonsten? "Ich hab ja alles hier" - und dank Internet ist er nur einen Mausklick von Deutschland entfernt. Zudem sei seine Frau sehr nett: "Sie weiß sogar, dass ich sehr gern mal schwäbischen Kartoffelsalat esse", scherzt Thomke.

Trotz allem hat er eine andere Perspektive auf seine Heimat. Und in diesem Zusammenhang ist es ihm wichtig zu sagen, dass Deutschland im Ausland hoch angesehen sei. 2019 wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel in Harvard die Ehrendoktorwürde verliehen. Die deutschen Tugenden, die sie ausstrahlt - nämlich vernünftig und pragmatisch zu handeln - hält der Professor für wichtig angesichts dessen, in was für einer Welt wir gerade leben. Wäre Trump nicht abgewählt, er würde den amerikanischen Präsidenten glatt gegen Merkel eintauschen.

Sein Berufsleben spielt sich unterdessen gerade hauptsächlich virtuell ab. "Die Welt nach Corona wird nicht mehr dieselbe sein", meint er. "Die Digitalisierung beschleunigt sich." Wegen einer zweistündigen Besprechung um den halben Globus zu fliegen, das sei normal gewesen - und jetzt undenkbar. Auch dass ganze Firmen virtuell arbeiten können, hätte kaum einer gedacht. "Ich glaube, diese Sachen bleiben hängen."

An der Harvard Business School gibt es inzwischen zwei digitale Vorlesungsräume. Der Professor hat dort seine Studenten auf Bildschirmen vor sich. Was ihn nicht davon abhält, in Bewegung zu bleiben – gerade so, als wäre er in einem normalen Vorlesungssaal unterwegs. Stillstand, das kennt Stefan Thomke einfach nicht.