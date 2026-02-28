Von Brezel bis Kanu: VHS Albstadt stellt ihr Programm vor

Die VHS Albstadt ist in das Frühling- und Sommersemester gestartet. Von Brezelknoten bis zur Besichtigung des Wasserwerks in Sipplingen, ist für Interessierte einiges geboten.
Mit dem Beginn des Frühjahrs- und Sommersemesters 2026 an der Volkshochschule warten wieder eine Vielzahl an Kursen, Exkursionen und Weiterbildungsangeboten auf die Albstädter. Unsere Redaktion hat einen Blick in das Programmheft geworfen und stellt einige Angebote vor. Wer selbst kein gedrucktes Exemplar im Briefkasten liegen hatte, wird in städtischen Gebäuden und in der Vhs im Ebinger Bildungszentrum fündig.