Von Brezel bis Kanu: VHS Albstadt stellt ihr Programm vor

Die VHS Albstadt ist in das Frühling- und Sommersemester gestartet. Von Brezelknoten bis zur Besichtigung des Wasserwerks in Sipplingen, ist für Interessierte einiges geboten.

Mit dem Beginn des Frühjahrs- und Sommersemesters 2026 an der Volkshochschule warten wieder eine Vielzahl an Kursen, Exkursionen und Weiterbildungsangeboten auf die Albstädter. Unsere Redaktion hat einen Blick in das Programmheft geworfen und stellt einige Angebote vor. Wer selbst kein gedrucktes Exemplar im Briefkasten liegen hatte, wird in städtischen Gebäuden und in der Vhs im Ebinger Bildungszentrum fündig.​

Neue Einblicke versprechen insbesondere die zahlreichen Exkursionen. Am Mittwoch, 18. März, von 10 bis 11.30 Uhr führt der Weg für interessierte Teilnehmer zu „Stingel Fruchtsäfte“ nach Weilstetten. Dort gibt es bei einer Führung einen Blick hinter die Kulissen der regionalen Saftproduktion. Optional wird im Anschluss ein Mittagessen im Schieferhaus in Dormettingen angeboten.

Backhaus Mahl gibt Einblick

Wie die Arbeit in einer Backstube abläuft, zeigt das Backhaus Mahl bei einer Führung in der Firmenzentrale in Stetten am kalten Markt am Mittwoch, 20. Mai. Von 8 bis 12.30 Uhr bekommen die Vhs-Teilnehmer einen Rundumblick in das Backhaus. Der Abschluss findet selbstverständlich bei einem Kaffee mit Butterbrezel statt. Insbesondere für Kinder und Jugendliche bietet das Backhaus Mahl in diesem Semester zudem einen Kurs mit dem Thema „Wie macht man eine Brezel?“ an. Dieser findet in den Osterferien am Montag, 30. März, von 8.30 bis 10 Uhr statt. Für Kinder ist die Teilnahme kostenlos.

Eine Fülle an Informationen über die Trinkwasserversorgung verspricht der Besuch des Sipplinger Wasserwerks der Bodensee-Wasserversorgung am Samstag, 28. März, von 11 bis 15 Uhr. Mit dem dort aufbereiteten Trinkwasser werden vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg mit Trinkwasser aus dem Bodensee bedient. Bierliebhaber sind bei einer Führung durch das Brauhaus Zollernalb an der richtigen Stelle. Am Donnerstag, 7. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr lautet das Thema des Abends „Wie wird Bier hergestellt?“. Anschließend wartet auf die Teilnehmer ein Brauereibraten mit Spätzle, Soße und Salat.

Abenteuerlust wird gestillt

Doch das aktuelle Vhs-Programm bietet nicht nur kulinarischen Feinschmeckern einiges. Auch Abenteuerlustige kommen auf ihre Kosten: Zum Beispiel bei einem Kletterkurs am Wiesfels bei Reutlingen in Kooperation mit der Outdoor- und Schneesportschule Black Forest Magic Feldberg/Freiburg am Sonntag, 10. Mai. Angesprochen sind Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren in Begleitung der Eltern.

Mit dem Kanu auf der Donau von Donaueschingen bis Neudingen fahren Albstädter Vhs-Kursteilnehmer am Sonntag, 12. Juli, von 13.30 bis 16.45 Uhr. Bei Schlechtwetter wird der Termin in der Woche darauf, 19. Juli, nachgeholt. Wer es etwas geruhsamer mag, ist bei einem Alb-Esel-Spaziergang am 12. oder 13. Juni, je von 17 bis 20 Uhr, in Hossingen richtig.

Im Segment „Kunst und Gestalten“ geht die Volkshochschule Albstadt mit der Zeit. „Chat GPT kreativ für Autorinnen und Autoren – professionelle Anwendungsmöglichkeiten und Prompts“ heißt der Titel eines Online-Vortrags von Anja Kislich am Freitag, 8. Mai, von 18 bis 21 Uhr.

Fotobegeisterte kommen zudem bei drei Veranstaltungen mit der Fotogilde Tailfingen zum Zug. Am Samstag, 21. März, am Samstag, 9. Mai, und am Samstag, 11. Juli, geht es unter anderem um Porträt- und Makrofotografie.

„Meal Prep“ für gesunde Snacks

Auch im Bereich Gesundheit bietet die Vhs Albstadt ein umfangreiches Angebot. Unter anderem Yoga-Kurse, Atem-Meditation und Qi Gong gehören zum Portfolio.

Wer sich am Tennis probieren möchte, kann ab Montag, 4. Mai, für zehn Mal eine Stunde den Schläger bei der TG Ebingen schwingen. Und wer sich in der Mittagspause gesund und kostengünstig ernähren möchte, dem sei der Kurs „Meal Prep – Vorkochen mit pflanzlicher Küche“ am Freitag, 24. April, von 18 bis 22 Uhr in der Küche der Walther-Groz-Schule empfohlen.

Nicht zuletzt finden sich im Vhs-Programm wieder verschiedene Sprachkurs-Angebote. Dazu Tipps im Umgang mit den klassischen Online-Tools wie Microsoft Word, PowerPoint oder Excel. Schüler erhalten Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Von Dienstag bis Donnerstag, 7. bis 9. April, lädt die Vhs jeweils von 10 bis 15 Uhr im Rahmen des „Open-Learning-Space“ zum Lernen in ihre Räume ein.

Die genannten Veranstaltungen sind nur ein kleiner Auszug aus dem diesjährigen Programm.

Mehr gibt es im Internet unter www.vhs-albstadt.de sowie per Telefon unter 07431/134350 und per Mail an info@vhs-albstadt.de.