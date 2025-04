Von Böblingen nach Rottweil: So herzlich wird Michael Gerg als Leiter der Kriminalpolizeidirektion begrüßt

So herzlich wird Michael Gerg als Leiter der Kriminalpolizeidirektion begrüßt

4 Amtseinführung in bester Atmosphäre (von links): Polizeipräsident Uwe Stürmer, Margit und Michael Gerg, neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Bürgermeisterin Ines Gaehn und Simon Bihl, Leiter der Führungsgruppe. Foto: Otto

Jetzt klingelt bei ihm nachts wieder das Telefon: Michael Gerg ist neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil. Bei der Amtseinführung am Dienstag in Rottweil wird klar, dass für die Kriminalistik sein Herz schlägt.









Link kopiert



Apropos Herz: Man kann trotz des ernsten Metiers – oder vielleicht gerade deswegen – von einem überaus herzlichen Empfang sprechen, der dem neuen Leiter der Kriminalpolizeidirektion am Dienstag im Festsaal des Alten Gymnasiums bereitet wird. In Rottweil ist man nicht nur froh, den obersten Posten nach einer längeren Interimszeit wieder besetzt zu haben – es ist mit Michael Gerg auch ein bei vielen Kollegen bereits bekannter, erfahrener und geschätzter Kriminalist, der da an Bord geht.